Gianluigi Buffon e la sua abitazione extra lusso. Il calciatore e la conduttrice Ilaria D’Amico vivono in una bellissima villa immersa nel verde: sbalorditiva

Considerato uno dei portieri più forti della storia del calcio, Gianluigi Buffon è il giocatore dei record. Vicecampione d’Europa nel 2012 e campione del mondo nel 2006, mondiali per i quali viene premiato dalla FIFA come miglior portiere della competizione, vanta un curriculum sportivo irraggiungibile. A giugno 2021 annuncia il grande ritorno al Parma, dopo 20 anni dalla sua ultima stagione nel club, per chiudere in modo simbolico la sua brillante carriera.

Al suo fianco dal 2014, la giornalista Ilaria D’Amico è la compagna del calciatore. Nel 2016 diventano genitori, formando così uno splendido esempio di famiglia allargata insieme ai rispettivi figli avuti dai matrimoni precedenti. A casa Buffon-D’Amico la felicità è una prerogativa irrinunciabile, come dimostrano nei rari post privati che condividono sui social, nei quali si può ammirare la loro villa da sogno.

Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico: una casa da sogno

Dopo il trasferimento a Parma del portiere, non è certo quale sia la nuova ubicazione della famiglia, che potrebbe essersi avvicinata alla località. Ma l’abitazione situata in Piemonte, a Nizza Monferrato, piccolo paese in provincia di Asti, resta una certezza.

Quella di Gianluigi Buffon e la giornalista Ilaria D’Amico si tratta di una villa sviluppata su diversi piani ed immersa nel verde, che vanta la presenza di ogni comfort desiderabile, come una grande piscina all’aperto.

Dovrebbe presentare una grande distesa circostante, a contornare la magnifica casa della coppia, dagli interni extra lusso. L’arredamento che si intravede dai rari scatti condivisi sui social è decisamente chic, dove regna l’eleganza e soprattutto il bianco, nonchè diverse vetrate ad illuminare la casa.

Potrebbe vantare anche una zona ludica dedicata al divertimento e al relax, come si è intuito dalla postazione gaming che Gigi Buffon ha mostrato ai fan attraverso uno scatto sui social.