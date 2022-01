Sanremo 2022, “Voglio amarti”: il significato della canzone di Iva Zanicchi

L’aquila di Ligonchio è tra i 25 protagonisti della 72esima edizione del Festival di Sanremo in onda dal 1 al 5 febbraio. Vi presentiamo il suo brano inedito.

Torna una grande protagonista del ”Festival di Sanremo”.

Iva Zanicchi è alla sua undicesima partecipazione ed è la donna ad aver vinto più edizioni della kermesse nella storia del Festival. I suoi primi posti risalgono al ’67, ’69 e ’74.

Il brano presentato in questa 72esima edizione del Festival è stato scritto diversi anni fa per lei da Italo Ianne e farà parte del nuovo album in uscita.

Racconta dell’amore che può arrivare a qualsiasi età e può essere sempre travolgente.

Si tratta di un brano dal respiro popolare, una ballata sentimentale ma con un assolo di chitarra rock.

Testo e significato di “Voglio amarti”

In molti hanno dato una lettura erotica al brano, ma la stessa Iva Zanicchi, nel corso di un’intervista, ha voluto precisare: “Una canzone d’amore, poi l’hanno voluto far passare per una cosa erotica. E’ una poesia, l’ha scritto un poeta, un professore italiano. Mi voglio risvegliare e trovarti vicino a me. Se ci fosse qualcosa di erotico lo direi…”.

All domanda perché è voluta ritornare a Sanremo, ha risposto: “E’ riduttivo dire per divertimento? Io sono curiosa, il fatto di potermi cimentare con gli altri artisti. La Rappresentante di Lista mi ha mandato un fascio di rose. Sono a Sanremo per gareggiare ma capisco che non posso vincere, eh”.

TESTO: “VOGLIO AMARTI”

Prenderti per come sei,

Senza tanta filosofia. Sì, lo farò.

Per amore sai che io brucerei

Ogni ora della vita mia;

L’ho già fatto e lo rifarei.

E se vuoi, se lo vuoi, se ci stai…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani

Voglio amarti con l’anima e di più.

Voglio amarti nelle braccia, nel calore

Della pelle, del tuo viso su di me.

Voglio amarti e non solo “per amore”,

Voglio amarti perché ho fame anch’io di te.

Voglio amarti per quello che hai nel cuore,

Per sentirmi ancora viva in te.

E se un giorno scoprirò

Nel mio cuore una ruga in più… sarai tu

Ma se vuoi… se lo vuoi…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani;

Voglio amarti con l’anima e di più

Voglio amarti, solamente amarti ancora

E domani risvegliarmi accanto a te

Voglio amarti, voglio amarti per amore

Per sentirmi ancora viva in te.

Voglio amarti, voglio amarti, voglio amarti

Per sentirmi ancora viva in te.