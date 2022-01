La miniserie di Rai Uno ha riscosso un grandissimo successo e ora è giunta al termine. Ma qual è la decisione per la prossima stagione?

La nuova fiction di Rai Uno ”La sposa” è giunta al finale di stagione. La miniserie con Serena Rossi e Giorgio Marchese ha riscosso un successo incredibile con uno share inaspettato.

Ma gli spettatori dovranno dire addio a Maria Saggese o la ritroveranno anche nella prossima stagione de ”La Sposa 2”?

E’ arrivata un’indiscrezione che ha dato la risposta a questa domanda. Ve la forniamo in questo articolo

”La Sposa” è una miniserie articolata in tre sole puntate, come se fosse progettata per non avere un proseguo.

Eppure la prima stagione ha ottenuto un grande successo e ora i telespettatori attendono di scoprire se dovranno dire addio per sempre alla nuova fiction di Rai Uno o se la ritroveranno anche il prossimo anno.

C’è stato un vero e proprio boom di ascolti per ”La Sposa”: la prima puntata è stata seguita da 5.983.000 spettatori pari al 26.8% di share, la seconda è addirittura cresciuta negli ascolti, registrando 6.568.000 spettatori pari al 28.7% di share.

”La Sposa 2” ci sarà?

Serena Rossi e Giorgio Marchese saranno ancora i protagonisti dell’amata fiction di Rai Uno?

Il successo ottenuto lascia presagire che non sia finita qui e che ci sarà anche la seconda stagione.

A dire la sua è stato uno degli attori, Maurizio Donadoni che interpreta Vittorio nella serie.

L’attore ha dichiarato: “Se ci sarà la seconda stagione de La Sposa? Non lo so, ma me lo auguro. Immagino, visto che ha avuto tanto successo, che la storia continuerà“.

Dunque, a giudicare dalla risposta dell’attore sembrerebbe che i telespettatori potranno dormire sonni tranquilli perché arriveranno presto nuovi episodi dell’amatissima fiction.