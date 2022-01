Tragedia all’ospedale: stroncata dal Covid una bimba di 2 anni

Da Catanzaro, la bimba è stata trasferita in gravissime condizioni all’ospedale Bambin Gesù, nella capitale: non ce l’ha fatta.

Tragedia all’ospedale Bambin Gesù, nella capitale, dove una bimba di soli 2 anni è morta per Covid-19. Stando a quanto riporta Tgcom 24, la piccola era risultata positiva al test SARS-CoV-2; l’infezione le ha provocato una grave insufficienza respiratoria che non le ha dato scampo. Trasferita da una clinica di Catanzaro al noto centro ospedaliero di Roma a causa del peggioramento della sua prognosi, la giovane paziente era sin da subito stata giudicata in imminente pericolo di vita a causa delle sue severo stato di salute.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Cade dalla mountain bike e batte la testa: poliziotto muore davanti al figlio

La bimba è morta poche ore dopo il trasferimento all’ospedale Bambin Gesù di Roma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ospedale Bambino Gesù (@ospedalepediatricobambinogesu)

NON PERDERTI ANCHE >>> La tragedia dopo il pranzo, gesto di routine costa la vita ad un uomo

Le condizioni della bimba, 2 anni positiva al Covid, erano risultate critiche sin dall’inizio a causa della grave insufficienza respiratoria a seguito del contagio dell’infezione virale. Secondo quanto si apprende da Tgcom 24, la piccola si trovava intubata presso l’ospedale “Pugliere Ciaccio” di Catanzaro. Tuttavia, l’aggravarsi repentino delle sue condizioni cliniche ha reso necessario l’immediato trasferimento all’ospedale Bambin Gesù di Roma, grande punto di riferimento per la salute di bambini e giovanissimi provenienti da ogni regione d’Italia. Poche ore dopo il ricovero nel nuovo centro, la bimba non ce l’ha fatta.

Stando a quanto si legge nel comunicato ufficiale dell’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio e l’Ospedale pediatrico Bambin Gesù, citato da Tgcom 24, la bambina è atterrata con tutta l’ambulanza e l’équipe medica a bordo di un C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa. Accolta al noto nosocomio della capitale, la bimba si trovava “già intubata e in condizioni disperate, con insufficienza respiratoria e compromissione delle funzioni vitali.” Nonostante il nuovo trasferimento, vano si è rivelato il tentativo di soccorso da parte del personale medico-sanitario: la bambina è morta qualche ora dopo il suo arrivo in ospedale.

La dichiarazione ufficiale dell’ospedale invia sincere condoglianze, sentito cordoglio e vicinanza alla famiglia della piccola.