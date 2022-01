Veronica Gentili ha sfoggiato per l’ultima puntata di “Controcorrente” un outfit strepitoso, lasciando i fan senza parole

E’ una delle conduttrici più note degli ultimi tempi, la sua eleganza e semplicità la rendono unica e irresistibile. Stiamo parlando di Veronica Gentili, attualmente impegnata con la trasmissione “Controcorrente“, programma in onda ogni domenica sera su Rete 4.

Direttamente dalla Capitale, classe 1982, Veronica Gentili è da tutti conosciuta per essere una giornalista, conduttrice ed ex attrice. Ha esordito al cinema con il film Come te nessuno mai, per poi dedicarsi al teatro. Il 2013 è stato per lei l’anno di svolta, visto che ha deciso di voltare pagina e intraprendere la carriera giornalistica.

Veronica Gentili, scollatura strepitosa e sguardo seducente – FOTO

Seguita da più di centocinquantamila follower, Veronica Gentili non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate, sia riguardanti il lavoro che la sua vita privata. Ogni fine settimana è solita pubblicare l’outfit scelto per la trasmissione e mostrarlo al pubblico che la supporta e sostiene.

Per l’ultima puntata ha indossato un completo gessato con un top nero dalla scollatura esagerata. I capelli sono raccolti in una lunga coda di cavallo e il trucco è impercettibile. Il suo sguardo è rivolto a qualcuno presente in studio e la posa la rende ancora più seducente e accattivante.

“Lunga serata insieme all’ombra del colle” ha scritto sotto al post che è diventato virale. I fan non hanno potuto fare a meno di lasciare qualche commento come: “Bellissima come sempre, ma questo outfit è fantastico! Sei stupenda Veronica”. Poi ancora “Sei divina”. Qualcun altro aggiunge: “Mediaset dovrebbe puntare tutto su di te”.

Ancora una volta la conduttrice di Rete 4 ha fatto centro ed ha sbalordito il web che impazzisce per la sua bellezza e semplicità. Nel corso degli anni si è fatta strada nel mondo della televisione ed ora sta cavalcando l’onda del successo. Quale sarà il suo prossimo step?