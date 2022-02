Da oggi si può! Sfatiamo tre regole secolari della moda… – VIDEO

Quante volte avete sentito dire che le scarpe vanno necessariamente abbinate alla borsa, che i jeans bianchi non si usano d’inverno e che il blu non sta bene col nero?

Queste regole sono ormai superate: una borsa può essere tranquillamente abbinata ad un paio di orecchini, ad un elastico vistoso, ad un foulard, ad un cappotto o ad una pelliccia, ad un cappello, al maglione che indossiamo oppure alla cinta.

Ecco un esempio…

Parliamo ora dei jeans bianchi… chi lo dice che posso essere utilizzati solo d’estate?

Esistono tantissimi outfit invernali, ricreati utilizzando questo capo d’abbigliamento che tutte dovremmo avere nell’armadio: abbinandolo, infatti, ad un maglioncino dal colore pastello, otterremo un look da giorno; abbinandolo ad un top particolarmente vistoso, ricreeremo un look da sera e, infine, abbinandolo ad una canottiera bianca e ad una giacca, il risultato sarà quello di un look decisamente più formale.

Lo stile non segue né regole, né schemi: eccone la prova!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Guendalina Tavassi mangia schifezze ma non ingrassa: il suo segreto di bellezza è solo uno: “lo faccio più volte a settimana”

Infine parliamo dell’odiatissimo blu e nero: un abbinamento detestato da anni e anni…

In realtà questi due colori non stonano così tanto come sembra: basterà prendere un qualsiasi capo d’abbigliamento di una tonalità leggermente più chiara nel classico blu notte ed abbinarla ad un qualsiasi accessorio dello stesso colore (scarpe, sciarpa, borsa, cappello, …). Utilizzate poi soltanto indumenti di colore nero per il resto dell’outfit.

Un esempio per un look da giorno potrebbe essere il seguente: canottiera e vistoso bracciale blu – giacchetto di pelle e jeans neri.

E perché no?! Anche una versione più elegante per la sera: vestito e borsa blu – giacca e tacchi neri.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Ma le mutande dove sono?”. Melissa Satta, effetto “vedo non vedo”. La lingerie striminzita lascia poco spazio all’immaginazione – FOTO

Insomma esistono tantissime idee con cui poter giocare, per creare abbinamenti sempre nuovi senza seguire né schemi, né regole: l’importante è farlo sempre con stile!

POTETE TROVARE IL VIDEO COMPLETO QUI: