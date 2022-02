Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2022 qualcuno ha avuto da ridire sulla scelta delle canzoni in gara e l’operato di Amadeus. Ecco le parole dell’artista

La settantaduesima edizione del Festival di Sanremo è ufficialmente iniziata. La prima serata ha visto la presentazione dei primi dodici brani in gara, gli altri tredici saranno portati sul palco nel corso del secondo appuntamento. Il direttore artistico Amadeus è tornato all’Ariston per la terza volta consecutiva e sebbene il pubblico abbia risposto con entusiasmo, qualcuno ha avuto da ridire sul suo operato.

Proprio durante la diretta del Festival un post social ha fatto il giro del web, facendo parlare per il duro attacco rivolto proprio al direttore artistico. A scriverlo un artista che proprio con Sanremo ha una storia piuttosto complessa.

L’attacco di Morgan al Festival di Sanremo e al suo direttore artistico: “Dominazione tirannica”

Mentre il pubblico era interessato alla visione del Festival, sul web Morgan lasciava libero sfogo ai suoi pensieri. Lo ha fatto condividendo sui profili social un messaggio, rivolto all’evento e al suo direttore artistico.

“Prima di morire curerò un’edizione del festival come direttore artistico“, scrive, prima di rivolgere un chiaro attacco ad Amadeus e a chiunque abbia curato la scelta degli artisti. “Quando succederà non solo si avrà la stessa sensazione di liberazione da una dominazione tirannica” -dichiara- “ma, e non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera patria“.

Senza mezza misure Morgan parla di “dominazione tirannica” affermando di non trovare di qualità la musica portata sul palco dell’Ariston. Eppure proprio quest’ultimo fu scelto in occasione del primo Sanremo condotto da Amadeus, quello del 2020, dove venne tuttavia squalificato in seguito alla nota diatriba avvenuta con Bugo.

Ma non solo, i dissapori tra Morgan e il festival sono proseguiti anche nel 2021. Lo scorso anno venne infatti escluso dopo essere stato scelto come giudice per Sanremo Giovani. L’artista sembra avere ancora dei conti in sospeso con l’organizzazione e in particolare con Amadeus, di cui ha criticato aspramente l’operato nel corso della prima serata.