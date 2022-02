Chiara Francini sorprende ancora una volta i fan che impazziscono per la sua bellezza, sui social spunta un altro post che è già virale

Chiara Francini è una delle attrici più in voga del momento. Con la sua bellezza e talento riesce ad attirare l’attenzione di molti italiani che la seguono anche sui social.

I suoi scatti sono accattivanti e seducenti, alcuni diventano virali e il web non può fare a meno di lasciare qualche commento sotto ai post. Seguita da più di seicentomila follower, l’attrice sa come attirare l’attenzione dei fan che la sostengono e supportano in ogni situazione, “Sanremo 2022” è una di quelle.

Chiara Francini, da Sanremo il sorriso più bello e non solo quello – FOTO



Chiara Francini attualmente si trova a Sanremo per seguire con Radio Montecarlo il Festival più amato dagli italiani. Per ogni sera ed evento l’attrice ha sfoggiato dei look strepitosi che non sono passati inosservati.

Per la terza serata ha indossato un lungo a quadri dallo spacco vertiginoso e il la scollatura da urlo. I tacchi a spillo rossi sono stati il tocco di classe, per non parlare del suo sorriso inconfondibile che lascia tutti a bocca aperta.

“Sanremo DAY: prati, porte, microfoni, fiori, Colapesce, Chiare e Dilette e Di Martino“. Ha scritto sotto al post che ha conquistato più di quindicimila like e tanti commenti da parte dei fan come: “Che occhi grandi” e poi ancora “Sei una bambola”.

Ancora una volta la Francini ha fatto centro ed ora il pubblico non vede l’ora di scoprire il terzo look, cosa sfoggerà per il prossimo appuntamento? Non ci resta che attendere nuovi post che non tarderanno ad arrivare. Solarità, eleganza, positività con l’attrice non mancano mai.