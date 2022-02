Diletta Leotta stella di Sanremo da dietro le quinte, il look inedito – FOTO

Diletta Leotta tra le protagoniste del Festival di Sanremo anche senza salire sul palco dell’Ariston, ecco il super look della giornalista

Sono giorni davvero particolari, questi, per Diletta Leotta. Per una volta, lontana dalla vetrina e dalle luci del campionato di calcio, ma impegnata in prima linea per un altro evento di prim’ordine come il Festival di Sanremo.

L’esperienza dello scorso anno al Teatro Ariston, quando fu una delle ospiti d’onore del Festival, le è rimasta nel cuore. E così, questa volta Diletta fa parte, con ‘Radio 105‘, del nutrito gruppo di giornalisti radiotelevisivi che segue l’evento dal media center di Villa Nobel, storica location sanremese adibita a quartier generale per la trasmissione di vari eventi legati alla kermesse.

Un’esperienza che Diletta sta condividendo con tutti i suoi fan a suon di scatti e storie su Instagram. Sempre molto attiva sui social, la conduttrice radio e tv siciliana mette in mostra come sempre tutto il suo fascino, ma anche la sua felicità e il suo entusiasmo per poter raccontare il Festival. Con qualche piccola novità legata al look, che sicuramente non sarà sfuggita ai suoi ammiratori.

Diletta Leotta, entusiasmo contagioso: “Qui è tutto bellissimo”, ma il suo primo piano lo è ancora di più

Il primo piano che vi proponiamo qui, oltre al solito carico di fascino e sensualità che Diletta sfoggia come sempre, ce la mostra con un taglio di capelli un po’ inusuale, più corti rispetto al solito. Il dibattito è aperto tra i followers su quale taglio le doni di più.

Intanto lei racconta le sue sensazioni con un sorriso radioso:

Qui a Sanremo sono giorni molto intensi ma sta andando tutto benissimo. Siamo carichissimi e non siamo stanchi per niente.

Salvo poi inquadrare un suo collaboratore che approfitta di un momento di pausa per distendersi sul divano e stemperare il tutto con una risata.

Possiamo solo immaginare il tour de force a cui i colleghi impegnati nel racconto del Festival siano sottoposti. Ma è di sicuro una esperienza appagante.