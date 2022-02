Flavio Insinna: “Sto ricostruendo la mia vita e la mia carriera”

Momento molto delicato per Flavio Insinna, grandi novità sia sul piano professionale che per quanto riguarda la vita privata

Il famoso conduttore Flavio Insinna, amatissimo dal pubblico, sta attraversando una nuova fase della sua vita. Spazzate via le voci che lo vedevano fuori dalla Rai nel nuovo anno, il conduttore è tornato più forte di prima e ha tantissimi nuovi progetti.

Flavio insinna è stato ospite di Francesca Landini nella trasmissione di Rai 1 Da noi…a ruota libera. Il conduttore si è raccontato in maniera molto approfondita, ha toccato tanti aspetti della sua vita, tra cui la sua attuale relazione amorosa e soprattutto i suoi futuri numerosi impegni lavorativi, che quest’anno saranno davvero molti.

Flavio Insinna parla di tutti i suoi nuovi progetti

Tantissime novità nella vita del conduttore. Si prospetta per lui un anno ricco di nuove esperienze lavorative e non solo. Quest’anno lo vedremo molto spesso in tv, non solo all’interno di vari programmi ma anche come protagonista di alcune serie. Dall’11 febbraio lo vedremo nel ruolo di giurato all’interno del programma condotto da Milly Carlucci Il cantante mascherato. Continuerà ovviamente per lui anche l’avvenuta della conduzione del programma L’Eredità. Per quanto riguarda la recitazione, Insinna farà parte del cast della nuova stagione di Don Matteo e di una nuova serie Rai dedicata al Dottor Antonio Maglio. Tra tutti gli impegni televisivi, Flavio Insinna si sta però anche dedicando alla stesura del suo libro “Il gatto del papa.”

Durante l’intervista, il conduttore ha parlato anche della sua storia con Adriana Riccio, nata dietro le quinte del programma Affari tuoi. “Mi da una forza che non riesco a definire. Grazie a lei ora sono in pace con me stesso” ha dichiarato parlandone e ha aggiunto: “Non sarò mai al suo livello, ma vorrei riuscire a trasmetterle un pò del mio sorriso.”