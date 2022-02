Sanremo 2023, Amadeus ci sarà? Un indizio rivela il suo futuro all’Ariston

Amadeus sta conducendo la terza serata di questa 72esima edizione del Festival di Sanremo. Anche la 73esima sarà la sua? L’inizio inatteso

Amadeus è al terzo Festival di Sanremo di fila. Ci sarà un poker? Questo è tutto da scoprire. La terza serata si è aperta con Giusy Ferreri e poi con l’arrivo di Drusilla Foer, che ha conquistato subito i telespettatori che stanno seguendo la competizione da casa. Con la sua simpatia e il suo talento, è diventata subito la protagonista di questa lunga serata.

Drusilla è arrivata sul palco dicendo di voler cantare ed esibirsi come una semplice cantante in gara, per poi mostrarsi scocciata quando il conduttore le ha ricordato che sarà la sua compagna di viaggio per questo terzo imperdibile appuntamento. Dopo aver mostrato un po’ di riserve, ha ceduto e ha cominciato a condurre il Festival insieme al nostro Amadeus.

Amadeus conduce il Festival di Sanremo per la quarta volta? L’indizio

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “È sempre mezzogiorno”, Antonella Clerici blocca la diretta: che succede? Attimi di confusione

Quando ha capito che i cantanti ad esibirsi in gara sarebbero stati 25, ha guardato con incredulità Amadeus: “Cosa stai dicendo? Io alle 23 me ne vado, vado a dormire“. Il conduttore ha cercato di invogliarla a restare chiedendo al pubblico: “Voi non vi state divertendo?”. Il suo entusiasmo è stato contagioso con i presenti in sala e sul web non hanno avuto dubbi: Amadeus adora profondamente condurre il Festival e ci sono buone probabilità di un suo ritorno per il prossimo anno.

Nel corso di una conferenza stampa, il direttore artistico di questa 72esima edizione non si è mostrato poi così contrario ad una quarta conduzione di fila. Fiorello, infatti, nel corso della prima serata aveva chiesto al direttore di Rai Uno presente in sala di non proporre nuovamente il Festival ad Amadeus perché, sicuramente, avrebbe accettato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Al Bano a sua figlia Jasmine: “Ma quando lo fai non senti male”. La frase clamorosa – VIDEO

Tra l’altro è molto bravo nel suo lavoro, sia nel ruolo di conduttore che in quello di direttore artistico. La scelta di Drusilla poi è stata molto approvata, anche da Michele Bravi che ha esternato tutta la sua gioia per la sua presenza quando è sceso per esibirsi.