“L’Eredità”, Samira Lui mette in agitazione i fan. La rivelazione inaspettata che fa riflettere

“L’Eredità”. Il longevo quiz di Rai Uno è impreziosito dalla presenza di una giovane bellissima e carismatica. Si tratta di Samira Lui. Una rivelazione sul suo conto fa pensare circa il suo futuro

I fan del quiz show di Rai Uno “L’Eredità” hanno recentemente subito un duro colpo dopo la notizia dell’abbandono della “professoressa” Ginevra Pisani. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ha lasciato il suo posto accanto al conduttore Flavio Insinna per perseguire il suo sogno nel mondo della recitazione. Sarà, infatti, in tournée teatrale per la rappresentazione de “La concessione del telefono’” di Camilleri.

Tuttavia, i telespettatori potranno continuare a godere del carisma, della professionalità e della simpatia della collaboratrice rimasta, ossia la showgirl e modella Samira Lui. Ex partecipante del concorso di Miss Italia, è giunta al terzo posto nell’edizione del 2017. Della sua (ormai ex) collega, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha detto: “Siamo diventate sorelle, non era scontato e mi ritengo molto fortunata”. Grande stima anche nei confronti di Flavio Insinna che ha definito “un maestro”.

Samira Lui: un futuro radioso di fronte a lei

Samira Lui è nata a Udine (Friuli Venezia Giulia) il 6 marzo 1998. La madre è di origine italiana mentre il padre, invece, è senegalese, come rivela la meravigliosa pelle ambrata della modella.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Romina Power come non l’avete mai vista. “Ho bisogno di aiuto. Non so cosa fare”

Dopo l’abbandono di Ginevra Pisani, oggi accanto a lei a “L’Eredità” siede Andrea Cerelli, il primo “professore” del celebre quiz show della tv di stato.

Samira gode di una notevole fama anche sul web. Su Instagram ha un seguito di quasi 56mila follower. La sua bacheca è un tripudio di immagini spettacolari che esaltano la sua evidente bellezza etnica. Spesso interagisce direttamente con i suoi fan. Tra gli ultimi messaggi pubblici giunti al suo indirizzo spicca una domanda interessante: “Cosa studi? E’ bello vedere che non fai della bellezza il tuo punto di forza! W le ambizioni”.

Non è mancata la risposta tempestiva della modella che ha detto: “Io odio pensare che la bellezza possa essere un punto di forza! Si che può essere una carta in più ma se non c’è il sale il piatto non sa di niente“. Ha rivelato poi di essere impegnata nello studio di recitazione, canto e dizione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Nunzia De Girolamo mostra la figlia dopo la malattia: “La luce di un tunnel”. Due gocce d’acqua – FOTO

La showgirl, quindi, non dà nulla per scontato ma ama perfezionare costantemente se stessa. La rivelazione fa molto pensare poiché sicuramente è proiettata verso un futuro colmo di novità che potrebbero portarla, chissà, lontano dagli studi de “L’Eredità” come è accaduto per la collega Ginevra Pisani.