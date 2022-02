La sposa, tutta la verità su Paolino il bambino della fiction

La sposa è stato un successo e già si pensa alla seconda stagione, c’è un retroscena però di cui nessuno parla: la vera storia di Paolino

Il 30 gennaio 2022 è andata in onda l’ultima puntata di La sposa, fiction di successo trasmessa su Rai 1 che ha visto protagonisti gli attori Serena Rossi e Giorgio Marchesi. Il cast ha fatto da padrone alla meravigliosa storia che ha emozionato il pubblico italiano.

La giovane calabrese Maria, interpretata da Serena Rossi, è la vera protagonista del racconto che per aiutare la sua famiglia, sposa un uomo che non conosce attraverso un matrimonio per procura. Una volta trasferita in Veneto inizia una nuova vita a fianco di Italo, il marito interpretato da Giorgio Marchesi. I due soltanto in un secondo momento si innamorano e danno alla luce una figlia.

La Sposa, tutta la verità su Paolino

Poi c’è Paolino, il figlio nato dal primo matrimonio di Italo, interpretato da Antonio Nicolai. Il piccolo della famiglia nel corso della storia si lega molto a Maria perché vede in lei una seconda mamma.

Inizialmente non riesce ad accettare che un’altra donna possa prendere il posto della madre, ma Maria con la sua generosità è riuscita a conquistare la sua fiducia e a farsi amare, fino a diventare un punto di riferimento per lui.

L’ultima puntata si è conclusa in modo tragico, Italo ha perso la vita per salvare quella del figlio Paolino che ha rischiato di morire in un incendio. Alla fine, Maria ha scelto di affidare il bambino ad un’amica che lo ha portato in un istituto, per cercare di far nascere la figlia in arrivo.

Molti si sono chiesti se la trama della fiction si rifacesse ad una storia vera, ma secondo quanto affermato dall’autore il racconto è inventato e quindi anche i personaggi. Il pubblico sta già pensando ad una seconda stagione, riuscirà ad essere accontentato? Non ci resta che attendere ulteriori dettagli al riguardo.