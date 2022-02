Emma Marrone e Stefano De Martino sono stati una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo: a distanza di anni, scopriamo qualcosa sulla loro rottura

Si sono conosciuti nella scuola di Amici di Maria De Filippi alla fine del 2009, quando hanno cominciato il loro percorso per realizzare un sogno. Stefano quello di diventare un ballerino professionista, mentre Emma voleva diventare una cantante. Se De Martino ha cambiato completamente carriera diventando uno showman e conduttore, Emma è riuscita nel suo intento.

Nel programma di Maria De Filippi, i due si innamorarono e vissero una storia d’amore bellissima, che ha fatto sognare milioni di persone. Dopo la fine del programma, però, le loro strade si sono separate: in molti hanno dato tutta la colpa a Belen Rodriguez, accusandola di essersi messa tra di loro, ma non è così che sono andate le cose.

Emma Marrone e Stefano De Martino: il triangolo che fece discutere nel 2011

Quello che in molti non sanno, o che hanno dimenticato, che prima di Belen c’è stata un’altra donna a costituire un triangolo: Giulia Pauselli. La ballerina, che ha debuttato anche lei ad Amici, è diventata una professionista proprio come Stefano, che dopo la sua edizione venne assunto da Maria nella scuola.

Nonostante questo, alla fine ha deciso in ogni caso di cambiare carriera e di dedicarsi a tutt’altro, diventando uno dei conduttori più amati del nostro Paese.

Comunque sia, non ci sono più rancori tra Emma e Stefano: infatti oggi sono in buoni rapporti e si sostengono a vicenda nei momenti più importanti delle loro carriere.

I due sono cresciuti insieme e si sono voluti molto bene, per questo tutto ciò che è accaduto quando erano più piccoli, è stato dimenticato.