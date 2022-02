Cristina di Spagna ha stravolta la sua vita nelle ultime settimane. L’annuncio della secondogenita del re spagnolo ha lasciato tutti basiti.

Duro colpo per la sorella del re spagnolo Filippo VI. L’Infanta Cristina di Spagna ha visto rivoluzionare la sua vita nelle ultime settimane portandola a un annuncio clamoroso.

Classe 1965, secondogenita del re Juan Carlos e della regina Sofia, sesta nella linea di successione, nota la sua storia con Iñaki Urdangarin, famoso pallamanista spagnolo. Sposati dal 1997, è proprio un risvolto del suo matrimonio a sconvolgere la reale.

Conosciuto nel 1966 durante i Giochi Olimpici di Atlanta, il fascino dello sportivo aveva conquistato fin da subito l’Infanta. Iñaki all’epoca era impegnato, ma per la Borbone aveva detto ben presto addio alla compagna. Da allora i due si sono uniti in matrimonio con una cerimonia stratosferica, dando poi alla luce quattro splendidi figli.

Tuttavia nel tempo l’idillio è stato spezzato da un risvolto inaspettato con cui era venuto a galla un aspetto sconosciuto di Urdangarin: la sua natura fedifraga.

Cristina di Spagna: dai tradimenti all’addio al marito

I continui tradimenti del marito di Cristina di Spagna hanno portato al capolinea il loro matrimonio nelle ultime settimane.

Sono state innumerevoli le compagne dello sportivo durante la loro storia: le scappatelle negli anni sono state tuttavia perdonate dalla sorella del re.

Alla situazione già tesa si è aggiunto un pesante scandalo che ha coinvolto Urdangarin, indirettamente anche la reale, accusato di reati di riciclaggio portando entrambi a rischiare il carcere tanto che all’Infanta è stato tolto il titolo di duchessa di Palma di Maiorca.

Finito in carcere per cinque anni, la reale non ha mai smesso di andare a trovare Iñaki, rimanendo al suo fianco. Superato questo periodo buio, un’altra pesante crisi ha colpito la coppia facendola scoppiare.

Sulla rivista Lecturas sono apparsi scatti di Urdangarin pizzicato mano nella mano con un’altra donna. Si tratta di Ainhoa Armentia, avvocato di 43 anni mamma di due figli, collega nello studio dove sta svolgendo il suo rinserimento lavorativo dopo il periodo in carcere.

Un’ennesima batosta per la reale che ha portato alla decisione più dura e il conseguente annuncio del divorzio della coppia con una nota stampa diffusa dall’agenzia Efe. Una comunicazione ufficiale in cui ha rivelato come questa scelta sia stata di comune accordo.