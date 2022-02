Paola Di Benedetto, spunta il retroscena sulla rottura con Federico Rossi: il motivo è preciso

Paola Di Benedetto, la modella e speaker radiofonica al centro del gossip per il retroscena sulla rottura con Federico Rossi.

Paola Di Benedetto, la bellissima speaker di RTL102.5 in questi giorni è la protagonista del “Prima Festival” insieme a Roberta Capua e Ciro Priello, spiccando per la sua bellezza prorompente nonché per la sua capacità a mettere a proprio agio gli artisti intervistati ogni sera, mostrando una certa dimestichezza sul campo.

Gioielli Bulgari e mise sempre ricercati, la 27enne di recente ha festeggiato il compleanno e in occasione del party qualcuno avrebbe notato dei dettagli importanti sulla sua rottura con il cantante, Federico Rossi con cui era legata dal 2018. Ipotesi su tradimenti e flirt nuovi che non sono passati inosservati.

Paola Di Benedetto, rapporti burrascosi con l’ex: perché si chiede il web

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Sanremo 2022, “Perfetta così”: il significato della canzone di Aka7even

Durante i preparativi per le ultime puntate dello spettacolo, Paola Di Benedetto si sottopone ad una sessione di trucco e parrucco prima della diretta. Ci sarà qualcuno ad accompagnarla durante questa esperienza sanremese? C’è chi vociferava di un flirt con Ludovico Tersigni, presentatore di “XFactor”.

La diretta interessata ha risposto già tempo fa sui social assicurando i suoi fans di non aver intrapreso nessuna relazione e di non frequentare nessuno. Allora tutti si chiedono perché fosse assente l’ex – del duo Benji e Fede – in occasione della sua festa di compleanno. I due quando si erano lasciati hanno subito chiarito che i rapporti fossero comunque buoni ma a quanto pare adesso non si parlano più.

I due tuttavia ancora oggi si seguono sui social anche se non vi è alcun riferimento, nessun apprezzamento che faccia pensare che i rapporti tra l’ex coppia siano ancora ottimi. Nel frattempo, Federico Rossi ha fatto sapere ai fans di aver avuto un piccolo incidente al braccio, quindi sarà forse per questo che non appare nessun riferimento, nessun in bocca al lupo a Paola?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Sanremo 2022, Achille Lauro nel mirino a “Storie italiane”: “Nessuno dice niente?”

“Sui social uno fa vedere quello che vuole, poi le persone non sanno tutti i retroscena” questo quanto dichiarava la Di Benedetto. Intanto i due hanno smesso di commentarsi sui rispettivi profili.