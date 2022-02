Benessere a tavola: 5 miracolosi benefici dello yogurt greco

Amato soprattutto dagli sportivi, lo yogurt greco è una ricca fonte di proprietà benefiche per l’organismo: scopriamo 5 benefici.

Perché scegliere proprio lo yogurt greco? A differenza del collega tradizionale, questo particolare alimento denso e corposo apporta notevoli benefici all’organismo. Particolarmente diffuso in ambito fitness e amato da atleti e sportivi, lo yogurt greco si rivela un ottimo compagno non solo in palestra, ma nella vita di tutti i giorni. Ricca fonte di calcio, vitamina B12 e probiotici, lo yogurt greco è l’ideale per iniziare al meglio la giornata. Scopriamo insieme 5 suoi principali benefici su mente e corpo.

Yogurt greco a tavola: 5 benefici che non ti aspetti

aumenta il senso di sazietà: ottimo alleato della linea. L’elevato apporto proteico e la densa consistenza dello yogurt greco aumentano la sensazione di sazietà.

ottimo alleato del buonumore: diversi studi hanno dimostrato che gli effetti benefici dello yogurt greco si estendono anche oltre il corpo. Questo particolare alimento ricco di probiotici sostiene la salute mentale e il buonumore, probabilmente grazie allo stretto contatto tra intestino, chiamato anche il secondo cervello, e il sistema nervoso. Cervello e secondo cervello sono difatti collegati grazie al linguaggio di due importanti neurotrasmettitori della felicità: la dopamina e la serotonina.

accelera il metabolismo: ipocalorico, se inserito in un regime alimentare ricco di proteine – come la Dukan o la Chetogenica – lo yogurt greco ​​può aiutare significativamente i processi metabolici. L'alto apporto proteico concentrato in poche calorie accelererà l'azione del cosiddetto bruciagrassi. Gli esperti ne consigliano il consumo sempre all'interno di una dieta equilibrata, vale a dire il giusto bilanciamento di proteine, carboidrati e grassi sani.

favorisce l'aumento della massa muscolare: essendo un alimento molto ricco di proteine, lo yogurt greco è un ottimo coadiuvante della massa muscolare.

