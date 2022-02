Charlène di Monaco dopo l’intervento: sfigurata in viso? Cosa è successo

Dal ricovero nella clinica svizzera, l’assenza dai riflettori della principessa Charlène fa dubitare sul suo aspetto.

Le reali condizioni di Charlène di Monaco continuano a far discutere. Quel che si sa della principessa, 44 anni, è che ha avuto una grave malattia che ha colpito naso, gola e orecchie. L’infezione, contratta in Sudafrica, ha costretto la moglie del Principe Alberto a rincasare di corsa in Europa per il ricovero in una clinica svizzera. Dopo essersi sottoposta a differenti interventi chirurgici, la principessa è riuscita a rincasare per qualche giorno a novembre: ma preoccupazioni e dubbi restano sul suo attuale stato di salute. Dal ricovero al centro svizzero, di lei non si hanno più foto che la ritraggono col viso scoperto.

“La presunta malattia di Charlène di Monaco non esiste…”

Dal ricovero, di Charlène non si hanno più nuove foto col viso completamente scoperto: le voci corrono e i pensieri rimbalzano da media che la inchiodano in centri specializzati nella cura delle dipendenze per esaurimento emotivo-psicologico a notiziari che parlano di problemi coniugali, depressione; o, ancora, di un intervento chirurgico finito nel peggiore dei modi.

L’assenza dai riflettori della principessa continua a far riflettere. I dubbi principali orbitano attorno non solo al suo reale stato di salute, ma anche al suo attuale aspetto fisico, in particolare sulla fisionomia del suo viso. Dal ricovero nella clinica svizzera, Charlène Wittstock, principessa consorte del Principato di Monaco, è scomparsa dai riflettori. Le nuove immagini mostrano l’ex nuotatrice e modella sempre con la mascherina ben salda sul volto: un dettaglio che non passa inosservato agli occhi di chi sta cercando novità sulla sua vita e sulle sue attuali condizioni cliniche. Le preoccupazioni internazionali e le voci da corridoio continuano a impennarsi, l’ultima cavalcata arriva a seguito di una dichiarazione proveniente dal gossip spagnolo.

Secondo la fonte ufficiale, il reale motivo della simbiosi viso-mascherina risiederebbe in un deludente esito di un intervento estetico. Prima di tornare al Palazzo Grimaldi, la principessa si sarebbe sottoposta a una delicata operazione di chirurgia estetica a Dubai. Tuttavia, l’inaspettato esito, catastrofico e assolutamente non desiderato, avrebbe costretto Charlène a rincasare a Monaco celando sotto la stoffa il potenziale danno arrecato al viso, oltre che a sparire nel silenzio mediatico.

La rivista Lectarus riportava: “La presunta malattia di Charlène di Monaco non esiste. C’è un’altra ragione dietro il suo ritiro”.

La scomparsa Charlène di Monaco dalla scena pubblica resta un vero mistero acuito dalla totale assenza di immagini di lei senza mascherina.