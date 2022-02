Andrea Roncato, dai tradimenti all’addio a Stefania Orlando: confessione sbalorditiva

Andrea Roncato è stato legato per alcuni anni a Stefania Orlando: rivelazioni sbalorditive sulla fine della loro storia sono venute a galla.

1997, l’anno delle nozze di Andrea Roncato e Stefania Orlando, 1999 l’anno del divorzio. Un amore destinato ben presto a spegnersi su cui dopo più di vent’anni l’ex marito della showgirl si è lasciato andare a rivelazioni inaspettate.

Attore e comico, il 74enne ha lasciato tutti senza fiato con una confessione clamorosa rilasciata negli studi di “Live non è la D’Urso” in merito alle ragioni di questo addio fugace.

Ai microfoni di Barbara ha svelato infatti quale sia stato il terremoto che ha minato il suo idillio con Stefania, portando la coppia a una separazione lampo: una terza persona sarebbe la ragione della loro rottura.

Andrea Roncato: rivelazioni clamorose sulla fine della storia con Stefania Orlando

A far traballare il matrimonio della Orlando e Roncato sarebbe stata la presenza di un altro uomo, a cui la showgirl sarebbe stata molto legata.

Quest’ultimo avrebbe fatto breccia nel cuore dell’ex gieffina, tanto da portarla a mandare a monte le nozze con il comico dopo soli due anni. Un incontro di cui non si ha certezza del momento in cui sia sorto, ma che secondo Andrea avrebbe messo in crisi il loro amore, portandoli all’addio definitivo.

Oltre a questo l’attore negli studi della D’Urso ha smentito le voci messe in circolo da Stefania secondo cui sarebbe stata invece la sua attuale moglie, Nicole Moscariello, a compromettere il loro matrimonio.

Attualmente entrambi hanno ritrovato la pace al fianco di altri compagni. Stefania grazie a Simone Gianlorenzi, 46enne musicista nella vita, diventato suo marito nel 2019 al fianco del quale si mostra spesso sui social, condividendo con i fan la forte intesa con il nuovo marito. Mentre nel 2017 Andrea si è risposato con Nicole, più giovane di 20 anni.