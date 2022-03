Letizia di Spagna ha catalizzato l’attenzione con una scelta inaspettata mostrandosi in una versione mai vista.

Dopo 12 anni, Letizia di Spagna torna a prendere parte alla Fashion Week di Madrid. Un grande ritorno in cui non poteva non catalizzare l’attenzione: considerata una delle icone di stile più in vista tra i reali, ha colpito tutti con una scelta in fatto di stile.

Per prendere parte alle 75essima edizione dalla manifestazione, in scena dopo le settimane della moda milanese e parigina, ha puntato su una scelta inaspettata.

Ex giornalista, sposata con il Re Felipe di Spagna dal 2004, da quando è salita al trono ha conquistato il mondo intero con i suo look sbalorditivi.

Sempre impeccabile, alla stregua di Kate Middleton per la Royal Family, si mostra elegante in ogni occasione, senza mai rinunciare a un tocco glamour. A confermarlo l’outfit sfoggiato durante l’evento modaiolo, in cui ha potuto conoscere da vicino importanti stilisti.

Letizia di Spagna stupisce: decisione dal forte impatto

In occasione della Fashion Week di Madrid, Letizia di Spagna ha puntato tutto sul bianco. Una scelta strategica per sottolineare quanto sia importante mantenere un clima di pace, in questo periodo dove il conflitto russo ucraino è all’apice come non mai: il bianco è infatti simbolo per antonomasia della pace.

Oltre al forte messaggio, a stupire come nonostante l’essenzialità dell’outfit sia comunque sensuale: il look è composto da una blusa abbinata a una gonna a spacchi, con cui ha scoperto le sue gambe divine messe in risalto da una paio di tacchi vertiginosi a punta. 49 anni ha così scoperto il suo fisico perfetto, dimostrando come il suo fascino sia intramontabile.

Sembra che il capo sia stato realizzato dalla sua sartoria di Palazzo e che non sia opera di nessuna firma dell’alta moda: la Ortiz ha così puntato sul fatto a mano, non affidandosi a nessun brand nell’intento, forse, di essere imparziale quanto più possibile, evitando di prediligere un marchio piuttosto che un altro.