Lutto al Grande Fratello Vip: la confessione ha gelato il pubblico

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha gelato la padrona di casa: “Mi ha lasciata mentre ero nella casa”

Silvia Toffanin è una delle conduttrice con più empatia della televisione italiana. Oggi, nel corso di questa lunga domenica, ha ospitato nel suo studio moltissimi protagonisti che hanno fatto parte di questa lunga edizione del Grande Fratello Vip. Tra i tanti volti che sono passati in questa puntata, abbiamo visto anche Antonio Medugno e, per la seconda volta, Nathalie Caldonazzo.

Nathalie è stata chiamata a fare una sorpresa ad Antonio, perché i due nella casa hanno instaurato un bellissimo rapporto di amicizia. Antonio si è sentito davvero protetto dalla sua presenza, anche perché avendo avuti dei disturbi alimentari molto seri in passato, Nathalie è stata la donna nella casa che più di tutti è riuscita a capirlo fino in fondo.

Grande Fratello Vip: la confessione di Nathalie Caldonazzo gela il pubblico

Nathalie, infatti, non ha avuto una vita facile. A 24 anni, dopo la morte del suo compagno Massimo Troisi, è arrivata a pesare 42 chili e a soffrire così di anoressia. Antonio, che ha avuto qualcosa di terribilmente simile, ha trovato molto conforto nella sua presenza.

I due adesso fuori si stanno sentendo spessissimo e non vedono l’ora di vedersi tutti insieme con le loro rispettive famiglie. Per loro il GF Vip non è stato un percorso per niente facile, ed entrambi hanno trovato molti problemi ad aspettarli fuori dalla casa. Nathalie, infatti, ha rivelato che uscita dal programma, ha fatto una scoperta terribile.

“Mentre ero nella casa, è morto il mio migliore amico di covid. Non mi hanno detto niente per non darmi questa terribile notizia mentre ero dentro, ma per me è stata una vera e propria batosta uscire e scoprire una cosa del genere“.

Nathalie, intanto, ha trovato un grande amico in Antonio. Proprio quello di cui aveva bisogno in un momento così terribile della sua vita.