“Si torna sempre dove si è stati bene…”, Belen Rodriguez domenica da incorniciare a casa di LUI! – Le FOTO dicono tutto

Belen Rodriguez ha trascorso una domenica da sogno, proprio come ai vecchi tempi. In quale casa si trova e con chi? Le FOTO dicono tutto.

La modella argentina, tra le figure dello spettacolo più chiacchierate del momento ha condiviso sui social network un altro dei momenti emblematici che risaltano il suo stato d’animo in questo momento.

La separazione con Antonino Spinalbese è sotto gli occhi di tutti, come si può evincere dagli scatti pubblicati in sede separata con la figlia Luna Marie. I genitori della piccola hanno perso in poco tempo lo smalto di ‘coppia perfetta’ e mentre la relazione palesa ancora dubbi e perplessità, Belen già ha provveduto in che modo consolarsi e scrivere un nuovo capitolo della sua vita.

Secondo fonti piuttosto certe, rivelate dai maggiori quotidiani nazionali di gossip, Belen e Stefano hanno deciso di darsi una seconda possibilità o forse no… Una cosa è certa, le foto postate dalla showgirl ed ex conduttrice sono un chiaro segnale

Belen Rodriguez , certe volte ritornano… nel posto dei sogni: i dettagli delle FOTO

Gli amori certe volte fanno dei giri immensi e poi tornano a brillare come una volta. E’ questa la frase più emblematica del periodo che Belen Rodriguez sta trascorrendo con buona pace di Antonino (almeno per il momento?).

Non si sentiva da tempo così felice e tranquilla, la modella argentina che non poteva scegliere luogo migliore per ritrovare quella felicità appagante e ritornare ad assaporare gli umori di una volta.

Durante gli scatti realizzati dal secondo incomodo, in felice compagnia, la conduttrice argentina sceglie i migliori momenti di una domenica bestiale. “Si torna sempre dove si è stati bene…” commenta con questa frase la nostalgica Belen. Parole che profumano di ricordi al miele, di quel passato tra le braccia di… Stefano De Martino.

Il nuovo presentatore di “Stasera Tutto è… Possibile” sta vivendo una vera e propria svolta di carriera e anche in amore a quanto pare non sembra passarsela poi così male…

Alcuni scatti agli oggetti della casa e con Belen presa ad osservarli fanno pensare che tra loro sia ufficialmente risbocciato il sereno.

Ora come ora i fan e gli appassionati di gossip non attendono altro che la conferma da uno o entrambi gli interessati.