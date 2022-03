Momenti di vero e proprio terrore per l’affiatata coppia formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. I due sono stati coinvolti in una vicenda davvero spiacevole. Scopriamo insieme cosa è accaduto

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono una coppia molto amate dal pubblico. I due si sono conosciuti all’interno del programma di Canale 5, Grande Fratello Vip e da quel momento non si sono più lasciati.

Rosalinda Cannavò si è fatta conoscere al grande pubblico grazie ad alcuni ruoli ricoperti in serie televisive di grande successo, tra cui ricordiamo L’Onore e il Rispetto e il Peccato e la Vergogna. Andrea Zenga invece ha alle spalle una carriera da modello e personal trainer. I due si sono conosciuti alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tra i due è nata subito una grande intesa, sfociata poi in un una bellissima storia d’amore che li lega ancora desso.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, momento di terrore per la coppia

I due sono una coppia estremamente unita ed affiatata e dal 2021 convivono nella loro casa di Milano. Per consolidare ancora di più il loro rapporto, la coppia ha deciso di prendere un cucciolo di carlino, di colore nero, chiamato Chinu. E’ stato proprio il loro amico a quattro zampe a far prendere ai due un grosso spavento. Chinu è svenuto davanti agli occhi dei suoi padroni improvvisamente, durante una tranquilla passeggiata.

A raccontare la triste vicenda è stata proprio Rosalinda che, sui social ha condiviso con i suoi fan quanto accaduto, giustificandosi così per la prolungata assenza. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato lo svenimento, ma per fortuna adesso il cucciolo sta bene. La coppia ha provveduto a rassicurare i fan, preoccupati per la salute del piccolo Chinu.