Agghiacciante scoperta in un parco pubblico: uomo trovato morto

Un uomo di 46 anni è stato trovato morto stamane in un parco pubblico di Stienta (Rovigo): dai primi accertamenti si tratterebbe di un gesto volontario.

Scoperta agghiacciante quella effettuata questa mattina in piccolo parco pubblico di Stienta (Rovigo). Un uomo di 46 anni è stato rinvenuto senza vita vicino ad un’altalena ed uno scivolo da alcuni avventori che hanno subito chiamato il numero per le emergenze.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 ed i carabinieri. Per l’uomo non c’era più nulla da fare. I militari dell’Arma hanno chiuso il parco ed hanno condotto gli accertamenti del caso. Da quanto emerso il 46enne si sarebbe tolto la vita, dinamica su cui non vi sarebbero dubbi.

Rovigo, uomo di 46 anni trovato morto in un parco per bambini: si sarebbe tolto la vita

Un uomo di 46 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, si è tolto la vita in un parco molto frequentato da bambini e genitori. La tragedia si è consumata a Stienta, piccolo comune di circa 3mila abitanti in provincia di Rovigo.

A trovare il corpo, riporta la redazione de Il Gazzettino, nei pressi di un’altalena ed uno scivolo, alcuni passanti che hanno subito lanciato l’allarme. Preso il parco pubblico, sito fra viale Ligabue e via Madre Teresa, si sono precipitati gli operatori sanitari ed i carabinieri. L’equipe medica del Suem 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del 46enne.

I carabinieri hanno chiuso l’area ed hanno provveduto a tutti gli accertamenti per chiarire con precisione il drammatico episodio. Sulla dinamica, sin dai primi momenti, riporta Il Gazzettino, non ci sarebbero dubbi: si sarebbe trattato di un suicidio. Non si conoscono, però, le ragioni che avrebbero spinto l’uomo a compiere un simile gesto ed il perché abbia scelto un luogo così frequentato.

Si tratta del secondo suicidio in pochi mesi nel piccolo centro del Rodigino, dove a dicembre, scrivono i colleghi de Il Gazzettino, un uomo di 52 anni era stato trovato morto in un canale.