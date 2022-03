Emma Marrone, le sue recenti Instagram stories riaccendono le speranze nei cuori dei fan: la cantante si è innamorata e…

Una carriera longeva e più che brillante, quella di Emma Marrone, che ormai da parecchi anni è tra le stelle che illuminano maggiormente il panorama musicale italiano. Le sue esperienze nel settore, d’altronde, sono numerosissime e non accennano a diminuire con il trascorrere del tempo.

La cantante, infatti, si è messa alla prova nelle vesti più disparate. Sia nel talent show di “Amici” che ad “X-Factor”, la salentina ha dimostrato tutto il proprio talento nel ruolo di coach. Le occasioni professionali, da questo punto di vista, non sembrano affatto mancare all’artista.

Parallelamente, tuttavia, in ambito sentimentale non ci sarebbe nessuna novità per la Marrone. Single da parecchio tempo dopo le relazioni con Marco Bocci e Fabio Borriello, la cantante ha trovato la forza di parlarne attraverso le recenti Instagram stories. Quello che Emma ha confessato vi lascerà letteralmente di stucco.

Emma Marrone finalmente rivela la verità: la cantante si è innamorata. LA FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Alex Belli, spuntano le FOTO prima della finale: altro che Delia, era insieme a lei!

Spesso e volentieri, la cantante più in voga del momento si diverte a rispondere alle domande dei fan, che le vengono proposte mediante l’apposito box di Instagram. Non mancano, ovviamente, interrogativi concernenti la carriera della Marrone, su cui i fan vorrebbero raccogliere sempre più informazioni.

Moltissimi utenti, parallelamente, non temono di rivolgere ad Emma dei quesiti più intimi, riguardanti la sfera privata. Tramite una delle ultime stories, a questo proposito, l’artista ha voluto replicare ad un’osservazione esternata da una sua sostenitrice o sostenitore. Quello che la Marrone ha confessato rivela moltissimo del suo pensiero sull’amore.

“Innamorarsi è un casino“, ha scritto l’utente, a cui Emma ha voluto replicare con queste parole: “non innamorarsi è anche peggio, anzi è peggissimo“. Dalle parole della salentina si può evincere il fatto che la cantante, nonostante le tremende batoste incassate in materia amorosa, non abbia mai smesso di credere nell’amore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Paolo Bonolis, la moglie Sonia si allontana da lui: “potrai sempre contare su di me”

Emma, che pur ha dovuto superare parecchie delusioni, è ancora una ferma sostenitrice dell’amore e dei suoi benefici, essendosi lei stessa innamorata parecchie volte. E chissà che questa frase non nasconda una verità molto più profonda: che la cantante abbia incontrato qualcuno di speciale?