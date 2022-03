Vittoria Puccini rompe il silenzio e racconta ai fan una parte della sua vita tenuta nascosta fino ad oggi

E’ un’attrice molto nota al pubblico italiano che con il suo talento e la sua inconfondibile bellezza ha conquistato l’affetto e la stima di molti fan che non possono fare a meno di seguirla sui social.

Stiamo parlando di Vittoria Puccini, conosciuta da tutti per essere stata la protagonista di Elisa di Rivombrosa. Sul set ha conosciuto il suo grande amore Alessandro Preziosi con il quale ha avuto anche una figlia. I due si sono poi separati ed hanno intrapreso strade diverse.

Vittoria Puccini, il lutto che non riesce a superare

Nonostante il successo e gli ottimi risultati ottenuti nel corso degli anni, Vittoria Puccini ha dovuto affrontare un lutto che ancora oggi non ha superato. Ha perso sua madre nel 2011, quando lei aveva appena trent’anni.

L’attrice ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo sull’argomento che la tocca profondamente, sappiamo soltanto che nel bel mezzo del Festival di Venezia, è dovuta scappare per raggiungere la mamma.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Mattino 5, pesantissime accuse per Federica Panicucci: “tradita davanti a tutti”

Oggi a distanza di anni, la Puccini ai microfoni di Grazia ha rotto il silenzio ed ha raccontato cosa prova: “Quando accadono questi traumi si crea un vuoto che non si riesce ad accettare: non è possibile elaborarlo del tutto, ma ho capito che è giusto concentrarsi sul bene che mi ha dato, è un modo per dare senso alla sua vita. Perdere una madre prima del tempo è un dolore che fa crescere”.

Ha poi aggiunto: “È come se ci fosse stato tra di noi un passaggio di consegne: improvvisamente ho avuto la consapevolezza che tutto quello che mi aveva trasmesso era un’eredità che dovevo assolutamente far rivivere, come donna e come madre, a mia figlia”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Rita Dalla Chiesa su tutte le furie, il furto d’identità social arriva inaspettato. L’appello ai fan – FOTO

L’attrice ha poi affermato che sua madre per lei rappresenta una fonte d’ispirazione. Laura, così si chiamava, aveva un’anima pulita, generosa sempre pronta ad aiutare il prossimo e aperta ai cambiamenti della vita.