Sparatoria in aperta campagna: morto un uomo e grave una donna

Stamane, un 76enne è stato trovato morto ed una donna gravemente ferita nelle campagne di Caporiacco di Colloredo di Monte Albano (Udine), dove si sarebbe consumata una sparatoria.

Una sparatoria si sarebbe consumata questa mattina nelle campagne di Caporiacco, frazione di Colloredo di Monte Albano (Udine), dove un uomo di 76 anni è stato trovato morto ed una donna, molto più giovane, gravemente ferita.

La donna è stata trasportata in ospedale, dove si trova ricoverata, dal personale medico del 118, giunto sul posto insieme ai carabinieri. Le forze dell’Ordine stanno indagando sul caso e si ipotizza possa essersi trattato di un tentato omicidio-suicidio, tesi ancora da confermare.

Udine, sparatoria nelle campagne di Caporiacco: 76enne trovato morto, gravemente ferita una donna

Questa mattina, mercoledì 16 marzo, un uomo è stato trovato senza vita nelle campagne di Caporiacco, piccola frazione del comune di Colloredo di Monte Albano, in provincia di Udine. Si tratta di Enzo Minisini, 76enne residente in paese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coppia di coniugi uccisa in casa: figlio si costituisce e confessa il delitto

Secondo le primissime informazioni sull’accaduto, riportate da varie fonti locali e dalla redazione de Il Gazzettino, Minisini avrebbe raggiunto la zona a bordo di una Fiat Panda, insieme ad una donna etiope di 47 anni di San Vito al Tagliamento (Pordenone). Qui sarebbe avvenuta la sparatoria.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i soccorsi del 118, polizia ed i carabinieri. Per il 76enne non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo appurarne il decesso. La donna, invece, è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove si trova ricoverata: non sarebbe in pericolo di vita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Malore mentre gioca a basket: 17enne muore davanti agli amici e al fratello

Le forze dell’Ordine hanno avviato gli accertamenti e le indagini sul caso. Da una prima ricostruzione, scrive Il Gazzettino, si sarebbe trattato di un tentato omicidio-suicidio: il 76enne avrebbe sparato e colpito la donna, mentre quest’ultima provava a fuggire da lui, poi avrebbe rivolto l’arma contro se stesso togliendosi la vita. Una ricostruzione che, però deve ancora trovare riscontro, così come confermato dal Procuratore di Udine, Massimo Lia.