Alberto di Monaco compie 64 anni e non poteva festeggiarli nel migliore del modo. Una grande sorpresa gli ha donato il regalo più bello.

Sono 64 le candeline spente da Alberto di Monaco. Nato il 14 marzo 1958, il figlio di Grace Kelly e Ranieri, sta festeggiando il compleanno nel migliore die modi, visto che in questi giorni ha ricevuto una grande sorpresa.

Da mesi la sua famiglia è nell’occhio del ciclone mediatico a causa dei problemi della moglie Charlene: l’ex nuotatrice ha affrontato criticità di salute che l’hanno portata a trascorrere quasi un anno in Africa, suo continente d’origine, per poi dallo scorso novembre, essere ricoverata in una clinica svizzera specializzata nelle dipendenze.

Con costanti fughe di notizie, tante le ipotesi diffuse in merito alle ragioni di questi accadimenti: chi ha supposto che abbia contratto una pesante infezione a seguito di un intervento chirurgico, chi invece che soffra della Sindrome di Rebecca, forma di gelosia ossessiva retroattiva. A tutto questo si sono aggiunti gli scenari su presunti tradimenti e sulla crisi con il marito, che tuttavia non hai smesso di starle vicino in tutti questi mesi.

Proprio un aggiornamento in merito alla moglie, ha sollevato il reale monegasco portandolo a vivere un compleanno pieno di gioia.

Alberto di Monaco spegna 64 anni: dono speciale

A distanza di due giorni dal compleanno di Alberto, il 12 marzo, Charlene è ritornata a Palazzo, dicendo addio alla sua stanza nella clinica svizzera in cui ha passato molti mesi, restando lontana dal marito e dai suoi amati gemellini Jacques e Gabriella.

L’annuncio del suo ritorno è stato ufficializza da una nota del Palais Princier. Dopo essersi persa il loro settimo compleanno dei figli, l’ex nuotatrice ha tirato un sospiro di sollievo potendo rimanere al fianco del marito nel giorno dei suoi 64 anni. Tornata a Palazzo sembra che la famiglia finalmente riunita festeggerà il reale con un party privato.

Nonostante abbia lasciato la clinica, non è ancora pienamente nelle sue forze. Alla Rocca trascorrerà un periodo di convalescenza per rimettersi in forma completamente e tornare agli impegni ufficiali.