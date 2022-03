Geppi Cucciari, il cambiamento inaspettato: il segreto della rinascita

Vi ricordate Geppi Cucciari a “Zelig”? Dall’epoca la comica si è trasformata, ecco com’è oggi e cosa fa: tutti i dettagli

Comica, cabarettista, conduttrice televisiva e radiofonica, Geppi Cucciari è un’artista a trecentosessanta gradi che ha conquistato la stima e l’affetto dei fan grazie al suo talento unico.

Attualmente è alla conduzione di “Che succ3de?”, il programma in onda su Rai3 che racconta storie di quaranta persone comuni, provenienti da diverse regioni italiane. La Cucciari è stata riconfermata anche quest’anno per guidare la trasmissione che sembra riscontrare molto successo.

Geppi Cucciari, il cambiamento strepitoso della comica

Chiunque si è accorto del cambiamento fisico di Geppi Cucciari, la comica di “Zelig” è irriconoscibile e come il vino, più invecchia e più è bella. Dopo aver conseguito una laurea in giurisprudenza, ha esordito in televisione nel 2001 nel programma di Claudio Bisio e da lì ha intrapreso una carriera completamente diversa da quella a cui aveva pensato.

“Zelig”, Belli dentro, Grande, grosso e Verdone, sono tanti i lavori che l’hanno portata a farsi conoscere di tanto in tanto dal pubblico italiano. Oggi è la conduttrice di “Che succ3de?” ed i telespettatori, nel corso delle puntate, si sono accorti di un dettaglio.

La conduttrice ha perso molto peso grazie ad una dieta priva di grassi e carboidrati. Inoltre, sembra che la Cucciari abbia ridotto anche l’uso di lieviti. Insomma una vera rivoluzione ha trasformato la comica che oggi si sente più in forma che mai.

Così non perde occasione di mostrare la sua bellezza e il suo cambiamento, indossando vestiti eleganti che la rendono ancora più sensuale e seducente. Adesso non rinuncia più a mostrare i suoi lati, anzi li mette in risalto con abiti attillati o su misura per lei.

La conduttrice avrà anche cambiato le sue abitudini alimentari, ma non ha perso la voglia di dedicarsi allo sport, da sempre una delle sue più grandi passioni.

Il lavoro dei suoi sogni, uno stile di vita corretto, una famiglia e il supporto dei fan che la seguono in ogni situazione è tutto quello che serve per essere serena e piena d’amore.