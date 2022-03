Giacomo Urtis a Yeslife: ”Sono preoccupato per Dayane Mello”

Giacomo Urtis torna a parlare del “Grande fratello vip”, ecco cosa ha rivelato ai microfoni di Yeslife, tutti i dettagli

Giacomo Urtis è da tutti conosciuto per essere il chirurgo dei vip e da qualche anno è anche lui diventato uno di loro. Ha partecipato all’”Isola dei famosi” e successivamente al “Grande Fratello Vip”.

E’ stato per molto tempo ospite dei salotti televisivi di Barbara D’Urso ed attualmente è molto seguito sui social dove vanta di più di seicentomila follower.

Giacomo Urtis, sale la preoccupazione per Dayane

Abbiamo avuto l’occasione di partecipare alla presentazione del libro di Anna Rita Briganti “Coco Chanel- Una donna del nostro tempo” presso il ristorante Il Nazareno a Roma e Giacomo Urtis era tra gli ospiti della serata. L’ex gieffino ci ha rivelato di essere molto preoccupato per la cara Dayane Mello, sua ex compagna all’interno della casa.

La modella brasiliana è impegnata in un nuovo reality “La Fazenda” e sembra che abbia avuto problemi con un altro partecipante. Al riguardo, il chirurgo ha affermato: “Sono molto preoccupato per Dayne Mello che sta facendo il reality ‘La fazenda’ e ci sono dei problemi, evidentemente bevono o comunque sia chiamano dei personaggi poco raccomandabili”.

Ha poi aggiunto: “In Italia sicuramente i personaggi sono più selezionati, in Inghilterra e in altri posti ci sono alcuni avanzi di galera. Quindi niente spero che finisca per il reality bene e che non abbia altri problemi”. La modella nonostante stia vivendo momenti difficili, deve restare in gioco. E’ il contratto che lo prevede.

Non poteva che mancare una domanda sul “Grande fratello Vip”. L’ex gieffino ha rivelato un retroscena molto curioso: “C’erano i fantasmi, non sono se sono andati via sto giro”.

Ha grandi progetti in vista, sta lavorando ad una canzone reggaeton ed inoltre continua la sua carriera da chirurgo. Il pubblico vorrebbe rivederlo in televisione, chissà se prossimamente parteciperà ad altri reality? La sua vita da vip è appena iniziata e ci sono ancora tante esperienze da portare avanti.