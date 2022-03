Il rapporto tra Ilary Blasi e Francesco Totti è al centro del mirino da settimane. Dopo la smentita sulla presunta crisi, spuntano nuove rivelazioni.

Quasi venti anni insieme, tre figli e tantissimi ricordi felici. Conosciutisi all’epoca in cui lei era una letterina di “Passaparola” e lui campione della Roma, il destino ha portato le strade di Ilary Blasi e Francesco Totti a incrociarsi a seguito di un incontro casuale in un pub, grazie ad alcuni amici in comune.

Nel 2005 poi le nozze e di seguito la nascita di Chanel, Isabel e Cristian. Da allora, costruita una splendida famiglia, anno dopo anno si sono fatti l’uno spalla dell’altro, tra sfide e conquiste. Lui ritiratosi dal campo, lei debuttato nel modo della conduzione, nelle ultime settimane sono al centro del gossip in merito a una presunta crisi di coppia.

Secondo i rumors i due sarebbero ai ferri corti, tanto da essere separati in casa e avere persino nuove fiamme. Scenario smentito dall’ex calciatore tramite i social con un messaggio in cui ha fatto chiarezza, affermando come non ci siano problemi tra lui e la moglie. Nonostante questo non tutti si sono convinti, continuando a portare avanti l’idea che ci sia qualcosa che non vada tra loro.

Ilary Blasi e Francesco Totti: rivelazioni sul loro rapporto attuale

A scatenare gli appassionati di gossip il compleanno della figlia di Ilary e Totti, Isabel. La piccola ha compito sei anni e per l’occasione i genitori le hanno fatto gli auguri, ma separatamente sui social, alimentando i dubbi sulla possibile crisi.

Tuttavia arrivano altre prove a mettere a tacere le perplessità diffuse: Ilary, a breve sugli schermi con la conduzione della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, ha condiviso nelle stories di Instagram momenti di forti emozioni in occasione della festa di compleanno di famiglia.

Tra questa una in cui si mostra con in braccio Isabel, al fianco il marito: il quadretto familiare sembra felice e intatto, smorzando così le voci sulle problematiche di coppia. Ma nonostante la conferma, c’è chi sottolinea come nella foto la showgirl sembri in tensione, continuando così ad alimentare i rumors.