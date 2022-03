La primavera sta arrivando anche nel 1963, l’anno in cui è ambientato Il Paradiso delle Signore: scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate

Il Paradiso delle Signore si avvia verso la fine dell’ennesima settimana: gli ultimi quattro appuntamenti vedrà protagonista Flora, dopo giorni in cui si è parlato solo di Stefania e di Gloria. Era inevitabile che succedesse, ma in ogni caso i fans erano entusiasti di saperne di più: erano settimane, oramai, che stavano aspettando questo momento.

Cos’è successo? Lo spieghiamo subito. Stefania ha scoperto finalmente che Gloria non è davvero sua madre e ha vissuto davvero un brutto momento per questo, è scappata di casa ed è andata a rifugiarsi da Marco che l’ha ospitata anche a costo di compromettere i suoi rapporti familiari e sentimentali. Ma mettiamo, per un attimo, in stand-by le vicende di Gloria e di Stefania.

Il Paradiso delle Signore: Flora si lascia andare alla passione

Oramai da molto tempo sappiamo benissimo che è scoccata una certa scintilla tra Umberto e Flora. Facendo un passo indietro, ricordiamo quello che è successo durante il periodo di assenza della Contessa da Milano: hanno anche trascorso insieme una notte molto intensa. Avevano, però, considerato quello che era successo solo un incidente. Evidentemente non è così, perché Flora ha ripensato più spesso a quella notte che hanno vissuto insieme e, nel corso del tempo, ha capito di voler stare proprio insieme a lui.

Nelle prossime puntate, Flora uscirà allo scoperto con Guarnieri e gli rivelerà di essere innamorata di lui. questo sentimento sarà rivelato proprio da lei anche alla sua amica Ludovica Brancia di Montalto, ma è anche palese che tutto questo potrebbe scatenare diversi problemi. Infatti, cosa potrebbe succedere se Adelaide si rendesse conto della complicità scoppiata con il suo amante e la sua figliastra e il suo cognato/amante?

Quel che è certo è che Umberto farà del suo meglio per non far arrivare la notizia alla cognata: dunque, bisogna capire cosa succederà.