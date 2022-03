Bufera a Uomini e Donne. Tina Cipollari lo attacca: “Tu menti”

Bufera durante l’ultima puntata di Uomini e Donne. Tina Cipollari attacca duramente uno dei protagonisti, accusandolo di mentire

Uomini e Donne è da sempre uno dei programmi di punta della programmazione di Canale 5. Oltre vent’anni di messe in onda ed è ancora tra i programmi più seguiti ed amati. All’interno della trasmissione, non mancano di certo i colpi di scena e le sorprese inaspettate ed oramai il pubblico ha imparato che durante ogni puntata potrebbe accadere di tutto.

Tra litigi, coppie che nascono e che muoiono, a Uomini e Donne non ci si annoia mai. A rendere tutto più divertente, oltre ai partecipanti al programma, sono sicuramente i due opinionisti storici, Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due si occupano di commentare e dare le loro opinioni riguardo a tronisti e corteggiatori ma, soprattutto, si impegnano a smascherare coloro che si recano all’interno del programma solo perchè alla ricerca di visibilità, spesso trasgredendo alle regole.

Tina Cipollari lancia accuse pesanti al cavaliere

Durante l’ultima puntata andata in onda del programma, si è scatenata una vera e propria bufera. L’opinionista Tina Cipollari ha rivolto accuse molto pesanti a uno dei cavalieri.

Durante il trono over era presente in studio Diego Tavani, reduce dalla rottura con Alessandra. L’uomo ha spiegato i motivi che lo hanno indotto a tale scelta: “In questo periodo di conoscenza ho messo un pò le cose insieme. Ho visto che determinati atteggiamenti non cambiano” – ha detto, elencando poi tutti i comportamenti di Alessandra che lo hanno infastidito, portandolo così ad allontanarsi.

Al termine della spiegazione è intervenuta proprio Tina che, infastidita, ha replicato parlandogli senza peli sulla lingua e accusandolo pubblicamente: “E’ sempre la stessa storia. Dopo tre appuntamenti chiudi la conoscenza sempre per sciocchezze. O sei qui per la popolarità o hai la fidanzata fuori“. Accuse pesanti per Diego che non ha avuto modo di replicare.