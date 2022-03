Serena Rossi ha condiviso un post sul suo profilo di Instagram che ha fatto emozionare i suoi followers: gli auguri più speciali per la persona più speciale

Serena Rossi è una delle attrici più amate d’Italia. Nel corso della sua carriera ha fatto davvero tantissimo, collezionando moltissimi traguardi, ma forse non tutti sanno dove tutto è cominciato. Prima di diventare una attrice di successo, infatti, da ragazzina ha cominciato con il ruolo di Carmen Catalano in Un Posto al Sole.

Carmen era una ragazzina che sognava di vivere di musica, e da piccola Cenerentola negli anni l’abbiamo vista diventare una vera e propria principessa. Purtroppo le cose per lei sono radicalmente cambiate quando, dopo essersi sposata con Filippo e aver avuto un figlio, il bambino è morto in un tragico incidente al mare. Carmen, in questo modo, è uscita di scena.

Serena Rossi e il traguardo del suo amore: “Avrò cura di te”

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v. I s o d a S e r e n a R o s s I ( @ s e r e n a r o s s I o f f I c I a l)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Un Posto al Sole”, si forma una nuova coppia? Il colpo di scena

Serena Rossi, sul set di Un Posto al Sole, trovò l’amore con Davide Devenuto. All’inizio non si sopportavano, poi si sono messi insieme e non si sono più lasciati. Hanno superato tutto, anche quando lei ha deciso di lasciare la soap per provare ad intraprendere una carriera di successo.

Nonostante ci sia riuscita e abbia avuto la possibilità in tutti questi anni di poter frequentare moltissime persone, non ha mai pensato di lasciare Davide. Ha trovato il modo e il tempo di fare carriera e di essere anche compagna e madre del bambino che hanno avuto insieme.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Tracy Eboigbodin, dalla Nigeria alla finale di “MasterChef Italia 11”. Quel segreto inconfessabile ora torna a galla

Davide oggi ha compiuto 50 anni e Serena gli ha fatto una dolce dedica sui social: “Buon compleanno amore mio. Perché sei un essere speciale, ed io avrò cura di te. Per sempre“.