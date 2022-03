Dayane Mello si dichiara al concorrente del “GF Vip”. Il web insorge

Dayane Mello, ex concorrente del Grande Fratello Vip dello scorso anno, adesso è impegnato con il Pupa Party. Il programma che anticipa La Pupa e il Secchione

Non ci sono dubbi sul fatto che Dayane Mello sia stata una delle concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip più amate di tutte. Entrata nella casa nel settembre 2020, è uscita a marzo 2021 come una persona completamente diversa ma soprattutto si è ritrovata travolta dall’amore di tantissime persone che l’anno seguita durante il suo percorso nella casa. Da qui non si è più fermata: il suo percorso è stato semplicemente inarrestabile e tra reality e tanto altro, ha fatto davvero moltissimo nell’ultimo anno.

Dayane all’interno del programma ha avuto modo di conoscere moltissime persone e ha avuto due grandi infatuazioni: la prima per Francesco Oppini, la seconda invece riguarda Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco. Solo dopo la fine del reality è riuscita a trovare l’amore che aveva sempre cercato, ma questo non le impedisce ovviamente di guardarsi intorno.

Dayane Mello parla di Barù: i social implodono

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Alessandro Iannoni, chi è figlio di Carmen Di Pietro e concorrente all’Isola dei Famosi 2022

In occasione di Pupa Party, Dayane ha avuto modo di fare quattro chiacchiere con Jessica e proprio qui si è lasciata andare ad una serie di apprezzamenti per un ex concorrente dell’ultima edizione del GF Vip. “Barù? Io ho un debole per lui. Tu ti sei innamorata di quel figo, vero?”.

I social sono impazziti in pochi minuti dopo le dichiarazioni di Dayane, e in molti non hanno potuto fare a meno di paragonare Barù a Francesco Oppini, sottolineando anche una sorta di somiglianza tra i due. In ogni caso, Jessica può stare tranquilla perché Dayane sicuramente non avrà alcuna intenzione di provarci con Barù, soprattutto quest’ultimo che ha un altro prototipo di donna.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Maurizio Aiello, lui lo ha perso per sempre: “Non riuscirò mai a perdonarmi” – FOTO

C’è molta curiosità su quello che sta succedendo negli ultimi giorni tra Barù e Jessica: l’unica cosa che sembra chiara, è che i due non hanno ancora avuto modo di vedersi e di passare del tempo da soli.