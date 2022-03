“Congratulazioni, te lo meriti”. Federica Pellegrini, eterna campionessa anche fuori dalla piscina: l’orgoglio continua – FOTO

Federica Pellegrini. La campionessa olimpica ha condiviso uno scatto su Instagram che è fonte di stima nei suoi confronti. Anche a carriera conclusa raccoglie i frutti del suo operato

Con le Olimpiadi di Tokyo svoltesi durante la scorsa estate e in seguito ai Campionati italiani invernali di novembre 2021 si è conclusa la carriera agonistica di Federica Pellegrini.

La campionessa di nuoto, classe 1988, era consapevole che l’iter di uno sportivo che gareggia i suoi livelli ha purtroppo corso breve. All’età di 33 anni ha appeso il costume al chiodo ma ciò non significa abbandonare il mondo a cui appartiene e che l’ha sempre accolta. Oggi è, infatti, membro del Comitato Olimpico Internazionale al quale rimarrà legata almeno fino al 2028 e alle Olimpiadi di Los Angeles.

Federica Pellegrini: un premio speciale come tributo ai suoi immensi meriti

La Medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino nei 200 m stile libero e medaglia d’argento ai Giochi olimpici di Atene nella stessa categoria ha ricevuto dall’Associazione Stampa Estera il premio sportivo alla carriera a Roma. Poche ore prima, presso il Circolo Aniene, si è svolta la presentazione del libro scritto da Stefano Arcobelli dal titolo “Vincere, vivere, sorprendere: lo stile libero di una leggenda italiana”, incentrato proprio sulla figura di Federica Pellegrini.

Periodo sorprendentemente carico di riconoscimenti per la celebre nuotatrice: il 20 gennaio scorso è stato rilasciato su Amazon Prime Video il documentario a lei dedicato dal titolo “Underwater”.

Federica Pellegrini ha condiviso con i suoi fan la gioia di ricevere un riconoscimento così prestigioso, pubblicando sul suo seguitissimo profilo Instagram (1,6 milioni di follower) un’immagine eloquente che la coglie con un sorriso a 32 denti e in mano l’ambita targa.

“È un onore per me ricevere questo premio da parte della stampa estera, non capita tutti i giorni ed è davvero un riconoscimento prestigioso – ha dichiarato – in questo periodo mi sto godendo tutto ciò che ha significato fare nuoto per un ventennio ad alti livelli”.

I suoi ammiratori hanno commentato con profonda stima: “La più forte. Sei un mito Fede. Sei una grande parte della storia del nuoto”, “Congratulazioni te lo meriti”, “Divina per sempre”.

