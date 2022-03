“MAPV” Mario Abis, cosa faceva prima di diventare il sociologo del docureality?

Fa parte del terzetto di esperti che ha il compito di formare a tavolino le tre coppie di sconosciuti che si sposano nel programma. Cosa sappiamo però di lui?

Lui è la voce che fa da collante tra le sfere spesso non simbiotiche dei giovani che si trovano a convolare a nozze in perfetto anonimato durante le varie edizioni del programma “Matrimonio a prima vista” su Discovery/Real Time.

Funge da bussola emotiva nel cercare un punto comune nel delirio (emotivo) che questi ragazzi provano nel rapportarsi con perfetti sconosciuti come vuole il docureality. Mario Abis con la sua esperienza decennale riesce a fare in modo che questi riescano a capirsi e accettarsi grazie a consigli preziosi sul loro operato come singoli e coppie formate.

Ma chi è il terzo giudice del terzetto composto da Nada Loffredi, sessuologa, e Andrea Favaretto, live coach? Scopriamo cosa faceva Abis prima di entrare nel cast di “MAPV”.

Mario Abis, scheda personale del sociologo di fama internazionale

Capelli corti bianchi e occhialetti scuri calati sul naso. Classe 1948, Abis si laurea in Giurisprudenza e nel 1968 entra nel mondo del lavoro occupandosi di ricerche sulla comunicazione.

In pochi anni riesca a farsi strada in Italia fondando nel 1979 l’Istituto di ricerca Makno in cui dirige progetti nel settore sociale. Ma è anche da moltissimi anni professore di ambito di analisi e ricerche sistematiche di marketing all’Università IULM di Milano.

Ha svolto svariati incarichi di prestigio nazionale ed internazionale. Attualmente è anche coordinatore della Commissione di studio Piano nazionale per la città presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti e coordinatore del Comitato Scientifico del Consiglio nazionale degli architetti.

Ha pubblicato diversi testi come saggista, Nello stato spettacolo, Lo spettatore attivo: 10 anni di Osservatorio Rai e Mediaset sulla televisione, La ricerca di mercato, sociale e d’opinione in Italia.

Non sappiamo nulla della sua vita privata, se sia sposato o abbia figli, non compare neppure sui social quindi impossibile risalire al su cv. In trasmissione però ha confessato che da ragazzo è stato un giocatore di pallavolo anche molto bravo a sui dire.

