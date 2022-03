Miriam Leone, arriva la rivelazione inattesa: web spiazzato – FOTO

Miriam Leone ha postato sui social network un post che ha velocemente fatto il giro del web: arriva la rivelazione inattesa.

Miriam Leone è senza il minimo dubbio una delle donne italiane più belle. La siciliana, dopo aver vinto il titolo di ‘Miss Italia’ nel lontano 2008, decise di intraprendere una carriera nel mondo del cinema. Il suo debutto arrivò nel 2010, con una buona performance in ‘Genitori e figli – agitare bene prima dell’uso’.

Qualche mese fa, la classe 1985 conquistò le prime pagine dei quotidiani del Gossip per il suo matrimonio con Paolo Carullo. L’evento fu a dir poco favoloso e i cambi d’abito della Leone furono memorabili. Miriam, in ogni modo, è sempre una presenza fissa sui social network: le sue fotografie devastanti accelerano facilmente il cuore degli ammiratori. In queste ore, però, l’attrice ha spiazzato i suoi followers facendo una rivelazione inattesa.

Miriam Leone, arriva la rivelazione inattesa: pazzesco

Miriam Leone sta vivendo un grandissimo momento della sua carriera: la siciliana ha prestato il suo volto ad Eva Kant nella pellicola ‘Diabolik’ uscita negli ultimi mesi del 2021. L’andamento degli incassi è stato condizionato dalla pandemia di Coronavirus e la pellicola ha diviso la critica: c’è chi lo ha apprezzato e chi lo ha affossato. Tutti i suoi fans possono comunque ancora ammirarla al cinema: è uscita da poco la commedia ‘Corro da te‘.

L’attrice ha fatto un qualcosa che ha stupito i seguaci e la 36enne lo ha subito riportato anche sui social network. Il post contiene alcune immagini in cui la bellissima Miriam sfodera la sua sensualità. Come se non bastasse, la rivelazione ha ovviamente sorpreso tutti. “Ieri sera a @italiasgottalentofficial con mio compare Pier Francesco Savino abbiamo fatto le audizioni e presentato “Corro da te”, il nostro film al cinema …Grazie per l’ospitalità”, ha scritto in didascalia. Per pubblicizzare il suo ultimo lavoro, quindi, la nativa di Catania è andata nel seguitissimo programma.