Paolo Bonolis contro Pier Silvio Berlusconi: “Tutto questo è troppo!” Dettagli clamorosi

La reazione di Paolo Bonolis è serissima e puntuale. L’errore commesso dalla rete non può essere preso con leggerezza e accostato al suo nome.

Quanto accaduto al conduttore Paolo Bonolis nella serata di ieri, 23 marzo 2022, non è passato inosservato al pubblico della penisola. Il celebre showman romano, alla guida di “Avanti Un Altro“, ora non ammette sconti. Dopo esser stato reso protagonista di un episodio alquanto spiacevole, la reazione sua reazione si rivelerà “fulminante“.

In coppia nell’avanspettacolo italiano con il maestro Luca Laurenti, dal loro primo incontro avvenuto nel lontano ’91, il conduttore nato sotto il segno dei Gemelli è uno dei punti di riferimento principali per i telespettatori del piccolo schermo. Lo showman, dai suoi esordi nei primi anni ’80, con “Bim Bum Bam“, ha presto riscosso un notevole successo, ponendosi alla guida di moltissime trasmissioni. E, in particolar modo, per la rete Mediaset.

Paolo Bonolis contro Pier Silvio Berlusconi: “Tutto questo è troppo!”

Durante la puntata di “Avanti Un Altro”, trasmessa nella serata di ieri, mercoledì 23 marzo, Bonolis si sarebbe rivolto ad un concorrente di origini ucraine con una battuta, inizialmente reputata dai telespettatori, come irrispettosa.

In molti, di questi ultimi, però ignoravano che Bonolis non fosse realmente in trasmissione in quel preciso momento. E che la puntata fosse stata registrata, in realtà, ben con due annualità di anticipo. E che si sia trattata, dunque, in questo caso di un errore commesso involontariamente dalla stessa rete. Ma a scapito, anche, dello stesso Bonolis.

La risposta definitiva è infatti giunta, in contemporanea con la messa in onda, dal salotto dello showman. In quel momento posizionato di fronte al piccolo schermo e sintonizzato sul quinto canale. “Sto guardando con i miei figli la puntata di oggi“, ha spiegato Bonolis con calma e risolutezza su Instagram, ma non nascondendo la sua agitazione. “Ho visto che è stata lasciata nella puntata una cosa che andava tagliata“.

Bonolis conclude, infine, spiegando che si fosse presentato in studio un “signore carinissimo dell’Ucraina“, al quale lui aveva chiesto la traduzione di “un passaggio di una canzone che aveva appena cantato il maestro“, Laurenti. Dal titolo: “Ricordati che devi morire“.

Tutto un equivoco, dunque, per fortuna. Ma che i fan di Pier Silvio Berlusconi, visti i commenti sopraggiunti in seguito, forse ad ora non potranno facilmente dimenticare. Ovvero: “tutto questo è troppo!“.