Sonia Bruganelli torna a far parlare il web: gli utenti insorgono contro di lei. Che sgarbo nei confronti del marito

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono una delle coppie più note e seguite del panorama televisivo. Lui al momento è in onda con il suo amatissimo “Avanti un altro” in compagnia dell’inseparabile amico e collega Luca Laurenti, lei, invece, ha da poco concluso la sua esperienza come opinionista del “Grande Fratello Vip” insieme ad Adriana Volpe.

Tra le due non sono mancati battibecchi e tensioni, ma si sa la moglie di Bonolis ha sempre attirato le critiche del pubblico, soprattutto web, che non l’ha mai risparmiata in particolare per le sue ostentazioni del lusso.

È successo ancora ma questa volta c’entra Paolo Bonolis. Lei gli ha voltato le spalle con una dedica decisamente sibillina.

Sonia Bruganelli esclude Bonolis? Il web non perdona

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Sonia Bruganelli attira l’attenzione del web per alcune parole molto dolci ma che suscitano stupore. Molte donne si sono affiancate a lei, ma molti altri follower le hanno considerate come un voltare le spalle al marito Paolo Bonolis.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Lady Gaga, la pop star travolta dalle accuse: “Ha rubato la mia canzone”. Una collega è furiosa

Si tratta di una bellissima dedica che l’opinionista ha fatto al figlio Davide, il primo avuto con il presentatore. Ha scelto uno scatto nel quale si guardano negli occhi in modo intenso, come solo un figlio ed una mamma possono fare.

“Ringrazio la vita che mi ha regalato l’unico uomo che riesce a farmi star bene solamente guardandomi. @davidebonolis_ sei l’uomo della mia vita❤️ quando mi vedi in difficoltà accorri e questo da un senso a tutto. Ti amo. ❤️”.

Parole dolcissime, non c’è dubbio tanto che altre mamme come Paola Caruso e Samantha De Grenet sostengono. Da altri però è vista come una mancanza di rispetto nei confronti del marito che nelle poche volte in cui parla della sua vita privata ha sempre avuto parole dolcissime per lei.

Tra i tanti fan, infatti, c’è chi le scrive: “L’unico uomo? Si i figli so piezze e core ma tuo marito non lo conti? Ti ha fatto una dedica meravigliosa e adesso te ne esci con questa frase solo a tuo figlio? Mah non capirò mai certe donne”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Giancarlo Magalli e l’attacco senza filtri al giovane conduttore: “Se penso a lui…”

Molti altri lanciano le frecciatine sottoforma di battuta: “Devi ringraziare Paolo😂😂”, “Sarà contento Paolo 😂” scrivono. Tutti unanimi nel dire che forse la frase “sei l’uomo della mia vita” non è stata molto carina nei confronti del marito. E Bonolis come l’avrà presa?