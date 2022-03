I carabinieri di Zero Branco, in provincia di Treviso, stanno indagando sulla morte di un uomo di 47 anni, trovato privo di vita la scorsa notte sulla panchina di un parco.

Un uomo di 47 anni è stato trovato privo di vita su una panchina di un parco. Il dramma la scorsa notte a Zero Branco, in provincia di Treviso. L’allarme è stato lanciato da un passante che ha notato il corpo riverso sulla seduta.

Giunti sul posto i carabinieri hanno appurato il decesso dell’uomo. Ora gli investigatori stanno cercando di risalire alle cause del decesso che, al momento, pare possa essere stato causato da un improvviso malore.

La scorsa notte, tra mercoledì 23 e giovedì 24 marzo, un uomo è stato trovato morto su una panchina di un parco, sito in via Monte Tomba a Zero Branco, comune di circa 11mila abitanti della provincia di Treviso.

A perdere la vita un 47enne residente in paese con la madre, di cui non è stata resa nota l’identità. Secondo quanto scrivono i colleghi della redazione di Treviso Today, a notare il corpo riverso sulla seduta sarebbe stato un passante che ha chiamato subito il 112.

I carabinieri della stazione locale sono arrivati presso il luogo indicato dal passante rinvenendo il corpo esanime del 47enne, per cui, purtroppo, non c’era più nulla da fare. I militari dell’Arma hanno fatto scattare nell’immediato le indagini che dovranno stabilire le cause della morte. Dai primi riscontri, scrive Treviso Today, pare che a stroncare l’uomo possa essere stato un malore improvviso mentre era seduto sulla panchina. Ipotesi più accreditata, ma ancora da confermare.

La salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale del capoluogo di provincia veneto, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria che, nelle prossime ore, potrebbe stabilire ulteriori esami per far luce sul drammatico episodio.