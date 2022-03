Barbara D’Urso è da anni una colonna portante dei programmi di Canale 5. I suoi abiti colorati e le sue frasi da tormentone, fanno parte ormai della routine degli italiani.

Barbara è di sicuro la Regina delle notizie shock e delle ospitate di tantissimi personaggi, influencer e fidanzati annessi che nelle varie puntate occupano i salotti pomeridiani a caccia di scoop e chiacchiere piccanti.

Insieme a Pomeriggio 5, Barbara ha condotto anche Live Non è la D’Urso e la domenica firmata Mediaset. Quest’anno le cose sono cambiate: Pomeriggio 5 continua ad avere come conduttrice la D’Urso ma gli altri format non sono partiti. Una nuova proposta è stata fatta alla conduttrice storica di canale 5, quella di passare su Italia Uno per condurre la nuova edizione della Pupa e il Secchione. Un’occasione che Barbara ha accettato volentieri, dimostrandosi una grande professionista sempre pronta a mettersi alla prova.

Per Barbara D’Urso arriva una notizia sconvolgente, ecco da chi sarà sostituita

Dopo la riduzione dei programmi di Barbara D’Urso quest’anno, le sorprese non sono finite. Pare che alle porte ci sia la possibile sostituzione della Regina di Mediaset a pomeriggio 5. Al suo posto ci sarà Simona Branchetti, ma sarà davvero possibile mandar via la D’Urso?

Ancora nulla è certo, nessuna notizia sicura sembri confermare la sostituzione ufficiale di Barbara. Ad ogni modo per la conduttrice, sarà di sicuro un colpo basso visti i suoi tantissimi anni di carriera. Tutto è da vedere, di sicuro tanti sono i fan che resteranno delusi nel vedere Barbara salutare il suo programma, in quanto le sue frasi diventate tormentoni nel tempo, come ad esempio: “Il mio cuore è vostro” sono ormai famose su tutti i social e nel linguaggio dei più giovani. Per adesso la Pupa e il Secchione è partito su Italia Uno e già dalle prime puntate, si può dire che Barbara come sempre, stia facendo un ottimo lavoro. Attendiamo quindi di scoprire quali saranno le sorti della conduttrice storica di canale 5, consapevoli che il pubblico di sicuro è già pronto a fare il tifo per lei.

