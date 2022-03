“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso riceve la stoccata colossale della sua ospite: quello che ha detto in diretta ha fatto calare il gelo in studio

Tra i programmi su cui l’emittente Mediaset ha deciso di puntare per questa annata c’è anche “La Pupa e il Secchione”. Il format, che vede Barbara D’Urso nel ruolo di conduttrice, ha contribuito a creare quella che, di fatto, si sta rivelando una delle “coppie” più chiacchierate del momento.

Stiamo parlando di Vera Miales, fidanzata di Amedeo Goria, e del giovane Nicolò Scalfi, campione di “Caduta Libera”. Tra i due, come Barbara D’Urso non ha mancato di confermare durante la diretta di “Pomeriggio 5”, sembrerebbe esserci molto più che una semplice intesa televisiva.

Durante la seconda parte della puntata odierna, la conduttrice ha voluto collegarsi con la mamma di Scalfi, per parlare del rapporto venutosi a creare tra la “pupa” e suo figlio. La risposta che la D’Urso ha ricevuto nel bel mezzo della diretta, tuttavia, ha lasciato gli analisti di stucco.

Figuraccia colossale di Barbara D’Urso, l’ospite fa tremare lo studio: “non seguo i tuoi programmi”

La coppia formata da Vera Miales e Nicolò Scalfi non manca di animare le dinamiche de “La Pupa e il Secchione”. La fidanzata di Amedeo Goria, nonostante sia sentimentalmente impegnata, non manca di stuzzicare il proprio compagno d’avventura, a cui avrebbe fatto delle vere e proprie avances.

Barbara D’Urso, che a “Pomeriggio 5” ha voluto approfondire la questione, si è collegata con la mamma del “secchione” proprio per far luce sull’argomento. La donna, per nulla abituata alla diretta televisiva, ha esordito con un’esternazione che ha fatto calare il gelo in studio.

“Volevo scusarmi per l’emozione, di solito non guardo questi programmi“, ha detto la mamma di Nicolò, ammutolendo di colpo gli analisti della D’Urso. La conduttrice, che in un primo momento è parsa spiazzata dalle parole della sua ospite, si è in seguito aperta ad un sorriso di distensione, che ha poi contagiato tutti gli altri opinionisti.

“Partiamo bene…“, ha commentato Barbara, prima di lasciare la parola alla mamma di Nicolò. A dispetto dello scivolone imbarazzante della sua ospite, la D’Urso ha saputo reagire con ammirevole disinvoltura e prontezza.