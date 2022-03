Beautiful, l’album dei ricordi: il (quasi) suicidio di Steffy

Beautiful, vi ricordate quando Steffy è quasi affogata nella vasca? Quell’incidente le fece incontrare Liam.

Era il 1987 quando Beautiful andava in onda per la prima volta negli USA per poi essere approdare in Italia appena due anni dopo. Da allora gli intrighi amorosi e i drammi familiaridei Forrester non hanno mai smesso di farci compagnia. Darla Einstain, Nick Marone, Sheila Carter, Caroline Spencer sono solo alcuni dei nomi che hanno popolato il fantasioso mondo di Beautiful al fianco di personaggi storici quali Brooke Logan e Ridge Forrester. Ripercorriamo insieme alcuni dei momenti salienti della storia della soap tramite l’album dei ricordi di Yeslife.

Oggi ricordiamo quella volta che Steffy rischiò di annegare per colpa di Bill… e Liam la salvò. È stata la prima volta in cui i due hanno pensato di poter avere qualcosa di più.

I tempi d’oro di Beautiful: quella volta che Liam salvò Steffy da morte certa

L’incidente della vasca risale al periodo in cui Steffy frequentava Bill. La Forrester era innamorata dello Spencer, ma lui continuava a deluderla, tornando da Katie. Dopo una delle loro numerose rotture, Steffy cominciò ad assumere dei farmaci piuttosto pesanti. Proprio mentre stava facendo il bagno, il misto di farmaci, alcohol e vapore la stordì, facendola scivolare sott’acqua. Fortunatamente Liam, che era passato da casa sua per lasciarle le chiavi per conto del padre, la trovò e la tirò fuori dall’acqua.

Il gesto di Liam, che l’aveva aiutata in maniera così tanto pronta e disinteressata, accese qualcosa in Steffy. La Forrester decise dunque di baciarlo in segno di gratitudine. Dopo quell’evento tra i due cominciò a nascere qualcosa, che tuttavia era costantemente avversato dalle loro rispettive relazioni con Hope e Bill. Mentre il secondo problema si sarebbe risolto in poco tempo, con l’aprirsi della nuova storia tra Bill e Brooke, il triangolo tra Hope, Steffy e Liam non avrebbe mai trovato una vera e propria conclusione.