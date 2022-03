Flora Canto è legata da anni al comico Enrico Brignano. Genitori di due figli, la conduttrice si è lasciata andare a una confessione inaspettata sul loro rapporto.

Innamoratissimi e uniti da un forte legame. Dal 2013 Flora Canto ed Enrico Brignano fanno coppia fissa. Lei conduttrice ed ex tronista di “Uomini e Donne”, 38 anni, lui noto comico, 55 anni, i due si sono conosciuti in spiaggia in provincia di Latina, a Sabauda.

Malgrado i 17 anni di differenza, i due sono innamorati fin da subito: a seguito di un vero e proprio colpo di fulmine nel tempo hanno trasformato il loro amore in un rapporto solido, costruendo una splendida famiglia.

Nel 2017 hanno dato alla luce a Martina, mente nel 2021 a Nicolò. Di recente il comico ha fatto la proposta alla compagna: sembra che la coppia si sposerà la prossima estate. Proprio in merito al suo rapporto con Enrico, la conduttrice si è lasciata andare a una confessione inaspettata.

Flora Canto, la gelosia per Brignano: il motivo

Intervistata da Serena Autieri e Gigi Marzullo nell’ambito del format “Dedicato”, Flora Canto ha rilasciato una confessione a cuore aperto sul compagno.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Lady Gaga, la pop star travolta dalle accuse: “Ha rubato la mia canzone”. Una collega è furiosa

Ospite nel format lo scorso sabato 19 marzo, giornata dedicata alla festa del papà, ha parlato di quanto Enrico sia un padre molto presente e coccolone. Per quanto riguarda il loro rapporto ha svelto come nella loro quotidianità non mancano scontri: litigi che tuttavia riescono sempre a superare e trovare una quadra, facendo così maturare il loro rapporto lungo ben 11 anni.

Inoltre ha rivelato di essere gelosa del comico, in quanto ha un carattere molto carismatico, caratteristica tra le più affascinanti e apprezzate.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Gratta e Vinci, spende 2500 euro per quasi 500 Biglietti: quello che accade è sconvolgente

Nonostante la grande sicurezza in se stesso, comunque rimane sempre con i piedi per terra, tratto distintivo della sua personalità che la 38enne apprezza molto. Enrico l’ha proprio conquistata con la sua semplicità, facendola sentire a suo agio in ogni occasione.