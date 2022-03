A poche settimane dall’uscita del suo nuovo album, Sangiovanni rilascia alcuni spoiler: singolo in arrivo? Ecco dove si trova l’artista e gli indizi che lo farebbero pensare

Cresce l’attesa per il nuovo album di Sangiovanni, “Cadere Volare“, in arrivo l’8 aprile. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo dove ha presentato il brano “Farfalle“, il giovane è pronto a far ascoltare al pubblico nuovi brani. Uno di questi, forse, potrebbe arrivare prima del previsto.

Mancano solo poche settimane all’uscita del disco ma Sangiovanni ha voluto pubblicare alcuni spoiler che farebbero riferimento a un nuovo singolo. Oltre a una parte del testo avrebbe anche lasciato intendere dove starebbe girando il videoclip ufficiale. Ecco tutti i dettagli.

Sangiovanni, lo spoiler che scatena l’entusiasmo dei fan: nuovo singolo in arrivo?

La scorsa settimana i fan di Sangiovanni hanno avuto modo di ascoltare una collaborazione inedita che ha visto il giovane prendere parte al brano “TILT“, insieme a Mecna e Coco. Il singolo ha ottenuto un ottimo riscontro, entrando immediatamente in rotazione nelle radio. Ma per il pubblico che sostiene l’ex allievo di Amici le sorprese sono appena iniziate.

LEGGI ANCHE -> Crisi Totti-Blasi, solo un fuoco di paglia? La reazione della figlia Chanel sui social è clamorosa

L’8 aprile uscirà il progetto discografico “Cadere Volare“, quasi a un anno di distanza dalla pubblicazione del suo omonimo EP, tra i dischi più venduti del 2021. In attesa di poterlo ascoltare, Sangiovanni ha pubblicato alcuni spoiler sul suo profilo Instagram in riferimento a un possibile nuovo brano.

“Eee lo sai lo sai lo sai, se non sei sincera, l’amore che mi dai non basterà mai“, alcune frasi che riportano al testo della canzone seguite da uno scatto del sole accompagnato dalla parola “spoiler“.

Ma non è finita qui, il giovane ha infatti pubblicato alcune foto facendo capire al pubblico di trovarsi attualmente alle Maldive. Una vacanza improvvisata? Non esattamente. Stando ad alcune indiscrezioni potrebbe infatti trattarsi di lavoro. Proprio nel paradiso terrestre per eccellenza Sangiovanni starebbe girando il videoclip del nuovo singolo.

LEGGI ANCHE -> Il giovane rapper sorprende e stravolge la classifica FIMI: il podio della settimana

Per il momento nessuna conferma in merito ma i fan non dovranno aspettare ancora molto per saperne di più. A tre settimane dall’uscita del disco le sorprese incombono e potrebbero essere più vicine che mai.