Svastiche su muri e sull’insegna del ristorante di Antonino Cannavacciuolo: indagini in corso, che succede?

Le foto stanno facendo il giro del web, moltissimi i fan increduli per quanto accaduto al noto chef volto di “MasterChef Italia”.

Il mondo della ristorazione è in trepidante attesa di capire cosa sta succedendo in queste ore al noto chef volto noto di “MasterChef Italia” coinvolto in quello che sembra essere un atto vandalico in piena regola.

Antonino Cannavacciuolo è amatissimo nel nostro Paese dove conduce anche altri programmi di successo che lo hanno fatto arrivare nelle case di milioni di persone. Tra questi “Antonino Chef Academy” e “Cucine da incubo” (che presto tornerà con la nuova stagione).

Sempre sorridente e affabile nonostante la statura imponente che potrebbe far temere chi gli sta accanto, il cuoco 2 stelle Michelin probabilmente ha qualcuno che non lo vede di buon occhio, visto il gesto scellerato che è stato compiuto nei giorni scorsi in uno dei suoi locali. Capiamo cos’è accaduto e come procedono le indagini.

Svastiche al ristorante: Cannavacciuolo al momento tace

Le svastiche sono state trovare presso il resort Laqua Countryside, di proprietà dello chef stellato e della sua famiglia sito a Vico Equense, nella penisola sorrentina, in provincia di Napoli.

Le immagini delle svastiche sull’insegna del locale e sui muri esterni hanno insospettito subito i cittadini del comune che hanno avvertito i Carabinieri che prontamente sono intervenuti per tutti gli accertamenti del caso.

I simboli nazisti sono stati tolti immediatamente per non allarmare chi di passaggio. Intanto le indagini sono in corso per capire chi potrebbe aver realizzato tale scempio ai danni del cuoco.

Al momento si pensa possa essere solo la bravata di alcuni ragazzi. Nessun gesto di sfregio infatti è presente negli altri ristoranti di Antonino, Villa Crespi a Orta San Giulio (Novara), e i ristorante gourmet in prossima apertura Laqua by the Lake a Pettenasco, sul lago d’Orta e il Laqua by the Sea a Meta di Sorrento.

A tale proposito, il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, ha dichiarato che: “Imbrattare i muri con i simboli dell’odio razziale, della violenza e del razzismo offende un’intera comunità. Specie in un momento come quello che viviamo, con una dolorosa guerra alle porte dell’Europa”.

Al momento lo chef e il suo staff hanno deciso di mantenere il massimo riserbo in merito e di tacere sulla questione. Probabilmente attendono maggiori riscontri dalle indagini della procura prima di esporsi in dichiarazioni personali sull’accaduto.