“Ci ha preso per due pervertiti” Paolo Bonolis, imbarazzo in diretta: il conduttore tenta di salvare il salvabile

Il conduttore Paolo Bonolis vittima di un qui pro quo che ha scatenato l’imbarazzo in diretta. Tenta di salvare il salvabile.

Paolo Bonolis, il conduttore Mediaset amatissimo dal suo pubblico si è reso protagonista in questi giorni di alcune dichiarazioni che hanno fatto impazzire – in senso positivo – il web. Le parole d’amore e intrise di complicità rivolte alla moglie, Sonia Bruganelli, ci fanno sperare che esistano ancora oggi dei legami molto forti.

Una sensibilità fuori dal comune che ha fatto accrescere ancora di più la stima verso questo grande e potente uomo di spettacolo. Dal tenore decisamente diverso quello che è capitato allo stesso, vittima di una scena davvero imbarazzante da cui ha tentato di uscirne e salvando il salvabile, il danno ormai era fatto.

Paolo Bonolis, che scena imbarazzante! Lui risponde così

Ci riferiamo ad un episodio che ha dell’incredibile e che si è verificato durante “Avanti un Altro” il celebre quiz che Bonolis conduce insieme all’inseparabile amico Luca Laurenti. I due arricchiscono con la loro complicità il format rendendo ogni momento esilarante e fonte di equivoci che strappano un sorriso.

Ma mai come in questo caso dove una concorrente – la signora Marta – nel presentarsi prima di iniziare con le domande previste dal preserale, oltre a dire nome, cognome indica pure la sua professione e da lì, accade l’imprevedibile, neanche il padrone di casa è riuscito a ripristinare la situazione. La concorrente spiega di cosa si è occupata nella vita: “Faccio le pompe… dei freni, le pompe dei freni” una frase che ha scatenato l’ilarità in studio.

L’equivoco è stato poi alimentato da una serie di gag in perfetto stile Bonolis che domanda alla signora Marta perché avesse specificato dei freni “Perché non voglio che pensate male” motiva la stessa.

“Mi meraviglia che ci ha preso per due pervertiti“ prosegue il conduttore ironizzando. Insomma, il clima diventa divertente e sereno. Il pubblico in studio ride a crepapelle, alimentate dalle espressioni basite del Laurenti che rendono il tutto ancora più esilarante.