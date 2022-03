Sangiovanni presenta al pubblico il primo singolo ufficiale estratto dal nuovo album “Cadere Volare”: ecco il significato di “Cielo dammi la luna”

Si avvicina la data d’uscita del secondo album di Sangiovanni che l’8 aprile presenterà al pubblico “Cadere Volare“. In attesa di ascoltare il suo nuovo progetto discografico, il giovane artista ha voluto rilasciare il primo singolo ufficiale estratto da esso: “Cielo dammi la luna“.

“Non voglio dire niente, solo chiedervi di ascoltarlo con gli occhi chiusi” così aveva presentato il brano, uscito su tutte le piattaforme digitali alla mezzanotte di venerdì 25 marzo. Per l’occasione Sangiovanni ha sorpreso i fan mostrandosi con un look inedito con il quale ha voluto dare, letteralmente, un taglio al passato.

Il significato di “Cielo dammi la luna”, il nuovo singolo di Sangiovanni

Tra gli artisti emergenti di maggior successo della scena musicale attuale, il cantante di “Malibù” ha ufficialmente inaugurato un nuovo capitolo. “Cadere Volare“, il suo secondo album in arrivo ad aprile, avrà l’obbiettivo di rappresentare il percorso di maturazione, artistica e personale, che il 19enne sta affrontando sotto i riflettori.

Il debutto sul palco del Festival di Sanremo ha senza dubbio aiutato Sangiovanni a compiere un passo importante, a solo un anno di distanza dall’inizio della sua carriera, e a cogliere un’opportunità unica. Sebbene con “Farfalle” sia attualmente sul podio dei brani più venduti in Italia e passi in radio con la collaborazione realizzata insieme a Mecna e Coco, “TILT“, il giovane artista ha ritenuto fosse importante mostrare al pubblico una parte inedita di sé.

Lo ha fatto presentando come primo singolo ufficiale il brano “Cielo dammi la luna“, una canzone diversa rispetto alle sue ultime uscite, nettamente più introspettiva. Nel testo esprime le proprie fragilità, mettendosi a nudo e riflettendo su quanto si senta piccolo dinnanzi alla grandezza del mondo.

Nasce in lui il desiderio di mostrare alla persona amata quanto apprezzi la sua presenza e il sostegno ricevuto, senza riuscire a trovare davvero qualcosa che possa ripagare sul serio tutto questo. “Siamo briciole in un mondo / in un mondo che non basta / per quello che vorrei darti questa notte / dovrei cercare altrove” canta, prima di rivolgersi così al cielo, chiedendo il permesso di prendere in prestito la luna.

“Se mi libero, mi libero, mi libero e / precipito, precipito, precipito / e ci sei tu per te / come posso ricambiare? / In cielo, dammi la luna / solo per stasera / stasera, poi te la riporto qua” ripete nel ritornello della canzone.

Il singolo è stato particolarmente apprezzato dai fan, commossi dal modo in cui Sangiovanni voglia far trasparire attraverso la propria musica le sue emozioni più intime. “Non ho tante parole, voglio solo dirvi grazie in maniera sincera e sentita per i messaggi d’affetto e il supporto che mi avete regalato“, ha dichiarato l’artista attraverso i profili social.