“Arisa l’amore ti fa bene”, nella FOTO esplode la passione con il nuovo amore della cantante

La cantante genovese ha pubblicato uno scatto che ha prontamente scatenato i commenti del web. E’ in dolce compagnia…

Arisa ha parlato proprio pochi giorni fa del suo rapporto con il ballerino Vito Coppola. In molti sono certi che tra di loro sia scoppiata la passione proprio durante “Ballando con le stelle”, il programma a cui hanno preso parte e nel quale si sono conosciuti.

Tuttavia i diretti interessati non hanno nè smentito nè confermato le voci che circolano sul loro conto.

Ai microfoni di Mara Venier, nel salotto di ”Domenica In”, la stessa cantante aveva tenuto a precisare: “Non possiamo definire il nostro rapporto, c’è un nucleo all’interno, ma ogni giorno cambia forma: un giorno è un quadrato, un giorno è un cerchio. Non possiamo etichettarlo”.

Questa frase dice tutto e non dice niente, fatto sta che i due continuano ad essere sorpresi insieme, in atteggiamenti che non lasciano molti dubbi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——–> “Il reggiseno non regge” Laura Torrisi blocca il web in bikini: décolleté da urlo in primo piano – FOTO

Arisa e Vito, la FOTO che scalda il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Anche sui social network Arisa e Vito non si nascondono, proprio nelle ultime ore la cantante ha pubblicato uno scatto insieme al suo ex insegnante.

Nella didascalia del post scrive: “Backstage” e abbraccia il suo ballerino. I due indossano un outfit rosso fuoco, lui con una giacca e lei con un abito corto, attillatissimo, che lascia davvero poco spazio all’immaginazione.

Arisa ha ritrovato una nuova femminilità e consapevolezza del suo corpo tanto di essersi finalmente accettata, amandosi con i suoi pregi e i suoi difetti. La trentanovenne non si nasconde più dietro agli occhialoni o agli abiti indossati per non attirare l’attenzione su di sé, anzi ora sceglie outfit succinti e appariscenti poiché non ha più paura di stare al centro dell’attenzione e di essere giudicata anche per la sua bellezza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——–> “Che belle…”: Diletta Leotta, la scollatura generosa manda in tilt. Inquadratura dall’alto, curve da infarto – FOTO

Dopo questa foto pubblicata su Instagram i fans si scatenano e si mostrano entusiasti per la nuova coppia che sono certi essere nata, durante il programma condotto da Milly Carlucci. Qualcuno scrive: “Arisa l’amore ti fa bene…sei bella come il sole!”. Impossibile negarlo!